Esplosione in volo - eroica pilota fa il miracolo e riporta il Boeing a terra : "Una parte dell'aereo non c'è più, quindi avremmo bisogno di rallentare un po'": la voce calma che non tradisce alcuna emozione è quella di una donna, Tammie Jo Shults, 56 anni, ex pilota militare arruolata nella Marina, comandante di un aereo civile, un Boeing 737 della Southwest Airlines diretto da New York a Dallas con 149 persone a bordo. Parla con la torre di controllo di Philadelphia e informa il personale che si trova a terra sulle ...