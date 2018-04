Eredita 3 miliardi di lire ma non può cambiarli in euro | ecco perché

Riceve in eredità 3 miliardi di lire dal nonno - ma è troppo tardi per cambiarli in euro : Diventare improvvisamente ricco da un giorno all’altro è un sogno per chiunque ma nel mondo esistono casi di persone che riescono realmente ad avere questa fortuna, che sia per una vincita milionaria con gratta e vinci o lotterie (basti pensare al jackpot da 130 milioni di euro vinto ieri a Caltanissetta) o l’eredità ricevuta da un lontano parente. Ma esistono anche casi in cui il destino beffardo interviene senza alcun ...

Eredita 3 miliardi di lire - ma non può cambiarli in euro. "Scaduti i termini di legge" : Quando Luigi C. ha aperto la cassetta di sicurezza del nonno scomparso ha trovato una montagna di banconote da 500mila e 200mila lire, per un totale di 3 miliardi. Dopo la sorpresa e la gioia iniziale, è arrivata però la beffa: sono scaduti i termini di legge per cambiarli in euro, quei soldi non valono niente. L'uomo, 48enne funzionario di banca, sta portando adesso avanti una battaglia legale, per riuscire a convertire la ...