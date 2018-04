Equity Crowdfunding | quasi 3 mln raccolti in tre mesi da Mamacrowd

askanews

: RT @Crowd4Fund: Una provincia basca lancia la prima piattaforma di equity crowdfunding al mondo gestita da un’amministrazione pubblica htt… - MAFlumero : RT @Crowd4Fund: Una provincia basca lancia la prima piattaforma di equity crowdfunding al mondo gestita da un’amministrazione pubblica htt… - ItaliaStartUp_ : RT @fashionaut: #Equitycrowdfunding è un'opportunità molto interessante per le #startup. @startupmag17 analizza insieme l'argomento e i dat… - fashionaut : #Equitycrowdfunding è un'opportunità molto interessante per le #startup. @startupmag17 analizza insieme l'argomento… -

(Di giovedì 19 aprile 2018) Roma, 19 apr. , askanews, Il 2018 per l', il modello alternativo di raccolta di capitali dedicato alle aziende in cambio di quote societarie, si è aperto con il botto: 24 campagne ...