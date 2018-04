Epatite C | nuovo farmaco per l’eradicazione dell’infezione

meteoweb.eu

: Epatite C, disponibile nuovo farmaco a base di sofosbuvir - DoctorNews33 : Epatite C, disponibile nuovo farmaco a base di sofosbuvir - MedexTV : Epatite C: disponibile in Italia il nuovo farmaco a base di sofosbuvir | MEDICAL NEWS | MEDICAL EXCELLENCE TV - angelnolimits : Epatite C, nuovo farmaco per eradicarla C’è un nuovo medicinale per l’epatite C. Il farmaco combina in una singola… -

(Di giovedì 19 aprile 2018) A seguito dell’esito positivo della trattativa fra AIFA e Gilead Sciences, è pubblicata in Gazzetta Ufficiale la determina che autorizza l’ammissione alla rimborsabilità di unmedicinale che combina in una singola compressa tre principi attivi (sofosbuvir, velpatasvir e voxilaprevir) per i pazienti che hanno fallito una precedente terapia per l’C a base di antivirali diretti (DAA). Una buona notizia per quei pazienti italiani per i quali il trattamento con questa classe di farmaci non è stato risolutivo nell’eliminazione. I DAA hanno trasformato la terapia dell’C. Grazie alla loro elevata efficacia il numero di pazienti che ancora non ha raggiunto la completa guarigione è molto limitato. Per loro permane quindi la necessità di nuovi farmaci che offrano la possibilità di eradicare il virus dall’organismo, curando definitivamente dall’infezione. La ...