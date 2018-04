EOLO lancia EOLO Easy e EOLO Super con una campagna di comunicazione realizzata da Dude e

Il Parco ArchEOLOgico di Naxos-Taormina lancia un progetto per creare nuovi spazi : Sono al vaglio varie soluzioni per risolvere il problema relativo alla presenza dei chioschi in via Teatro Greco. Il Parco Archeologico di Naxos-Taormina lancia l’idea di creare nuovi spazi destinati alla vendita di souvenir da ricavare nel muro di sinistra dell’arteria che conduce al Teatro Antico. «Abbiamo pensato ad un progetto – spiega il direttore Vera Greco – che consente di liberare la centralissima arteria dai gazebo restituendo ...