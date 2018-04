Eni investe sette miliardi in Italia Uno andrà alle energie rinnovabili

Eni investe in Italia : 7 miliardi in quattro anni - punta sul diesel verde : Claudio Descalzi, ad di Eni “L’Italia è il nostro primo Paese a livello di investimenti: 7 miliardi di euro nei prossimi 4 anni. Di cui 1 miliardo di euro destinato alle attività green, incluse le spese per la ricerca e sviluppo al servizio del processo di decarbonizzazione”. L’amministratore delegato di Eni Claudio Descalzi ha presentato il piano strategico della compagnia per il quadriennio 2018-2021. Una cifra consistente è destinata alla ...

Se l'Italia investe sullo sviluppo sostEnibile : L'ultimo saggio di Enrico Giovannini invita a guardare all'Agenda Onu 2030 sullo sviluppo sostenibile nel mezzo della crisi politico-economica italiana.

Il Creval fa felice DEnis Dumont Ora le nozze nel risiko del credito Chi è il francese che investe in banca : Creval in luce a Piazza Affari, dove il titolo guadagna oltre il 4% imitato da banca Carige. L’imprenditore francese Denis Dumont, forte di 400 milioni di euro di patrimonio, ha deciso di puntare sul rilancio dell’istituto e ha sottoscritto pro quota l’aumento. Dumont ha sempre favorito l’ingresso di nuovi partner per far crescere le sue aziende, ora potrebbe benedire un matrimonio tra Creval e un’altra banca regionale italiana, magari proprio ...