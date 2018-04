ilfattoquotidiano

: Elio: “Ho vissuto e vivo la condizione di genitore di un figlio autistico. Su questo tema siamo all’età della pietr… - Cascavel47 : Elio: “Ho vissuto e vivo la condizione di genitore di un figlio autistico. Su questo tema siamo all’età della pietr… - ipotaIamo : Io quando ho rivisto call me by your name dopo aver letto il libro e ho finalmente capito che stavano facendo piedi… -

(Di giovedì 19 aprile 2018) “Ho, e, ladidi un bimbo. Voglio dire chiaramente che susiamo all’età della pietra”.alias Stefano Belisari, leader della band deglie le Storie Tese racconta la sua storia di padre durante un convegno sull’autismo. Come riporta la versione online del Corriere della Sera il cantante milanese ha spiegato che prima di tutto l’arretratezza è soprattutto sotto il profilo della percezione che ne ha l’opinione pubblica. “C’è poi il problema dei ciarlatani, delle “cure” che non fanno effetto. Ricordo quando cercavamo, io e mia moglie, qualcuno che ci dicesse se nostroerao no: avere una diagnosi è pressoché impossibile, ti viene fatta quasi sotto banco, ma in realtà si tratta di un passaggio fondamentale, perché la diagnosi precoce va fatta. È importante”.poi scherza, ma fino ad un ...