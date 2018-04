Ecco un primo assaggio di Android P su Huawei Mate 10 Pro

Veronica Satti - Grande Fratello/ Primo battibEcco con Luigi Mario : tutta colpa del cognome… “Favoloso!” : Veronica Satti, Grande Fratello 2018, chi è la figlia di Bobby Solo? Il Primo scontro nella Casa con Luigi Mario per colpa del cognome... Favoloso!(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 12:23:00 GMT)

Mercato Milan : Ecco quale potrebbe essere il primo vero colpo rossonero Video : Gennaro Gattuso si è sicuramente preso il Milan a suon di risultati convincenti che hanno portato la dirigenza a rinnovargli il contratto fino al 2021. Forte della lunga durata del rinnovo, ‘Ringhio’ avrebbe formulato le sue prime richieste di Mercato che vanno dalla conferma di un gruppo plasmato a sua immagine, all’acquisto di rinforzi mirati in diverse zone del campo. In cima alla lista dei desideri di Gattuso [Video] ci sarebbe però un ...

Barbara D'Urso - inizio con gaffe : «Ecco il primo concorrente del Grande Fratello 2015» : ?Benvenuti al Grande Fratello! Mi scoppia il cuore, lo giuro? Barbara D'Urso inaugura la quindicesima edizione de Grande Fratello indossante un abito lungo, avvolgente e...

Concerto del primo maggio a Roma : Ecco gli artisti : Sono stati resi noti i primi nomi degli artisti che parteciperanno al Concerto del primo maggio a Roma. L'evento sarà trasmesso in dirette Tv da Rai 3

Barbara D'Urso - inizio con gaffe : 'Ecco il primo concorrente del Grande Fratello 2015' : 'Benvenuti al Grande Fratello ! Mi scoppia il cuore, lo giuro' Barbara D'Urso inaugura la quindicesima edizione de Grande Fratello indossante un abito lungo, avvolgente e scintillante. La prima ...

Boxe - il ritorno di Tyson Fury : Ecco il suo primo avversario Video : Non solo Joshua vs Wilder [Video]. Tra i grandi eventi della #Boxe del 2018 è gia' in calendario il ritorno sul ring di Tyson Fury. L'imbattuto ex campione del mondo dei #pesi massimi non disputa un match ufficiale da quel celebre 28 novembre 2015 quando sul ring della Esprit Arena di Dusseldorf, battendo ai punti per decisione unanime Wladimir Klitschko, ebbe l'onore di indossare ben quattro cinture iridate: Super WBA, IBF, IBO e WBO, le stesse ...

Nuovo primato Huawei con il primo smartphone 5G? Ecco quando : Huawei pronta a fare la differenza rispetto ai concorrenti con il primo smartphone 5G molto presto? Il produttore cinese impiega molte risorse nello sviluppo di nuove tecnologia e la connessione ultra rapida è al centro dei suoi nuovi progetti in riferimento alle infrastrutture ma pure ai dispositivi in grado di supportare il Nuovo standard. Secondo gli ultimi rumor, il primo smartphone con supporto 5G sarebbe già pronto a fare capolino sul ...

Ponte del Primo Maggio in arrivo : Ecco le scuole che faranno il week end lungo : Ponte del Primo Maggio in arrivo: ecco le scuole che faranno il week end lungo Nel calendario scolastico è stata prevista in alcuni casi anche la chiusura di lunedì 30 aprile Continua a leggere

Un grande nome per Microsoft : Ecco l'ex capo di Crystal Dynamics in un ruolo di primo piano : New entry davvero di spicco per Microsoft e in particolare per il team di dirigenti che si trova a gestire i Microsoft Studios. Il capo della divisione, Matt Booty, ha infatti dato il benvenuto a Darrell Gallagher.Il ruolo preciso di Gallagher non è stato rivelato ma quest'ultimo andrà a ricoprire una posizione di leadership che sarà sicuramente molto importante per l'intera divisione first-party del colosso di Redmond. Gallagher, d'altronde, è ...

Isola dei famosi - Ecco il primo eliminato della finale. Sconcerto di Mara Venier - la sua frase in diretta : Intorno alle 22 il primo verdetto della finale dell' Isola dei famosi : tra Jonathan Kashanian e Francesca Cipriani il primo eliminato è l'ex concorrente del Grande Fratello . La Cipriani esplode in ...

Ecco il primo aereo di Air Italy : da maggio i primi voli Video : Il primo Airbus A330 (per il lungo raggio) è stato ridipinto con la livrea della compagnia italiana in un hangar di Dublino. E dopo New York, Miami e Bangkok arriva Mumbai

Pose : Ecco il primo trailer della serie transgender di Ryan Murphy! : FX ha finalmente diffuso il primo trailer, che ha più la forma di una vera e propria preview del mondo che andremo a indagare, la serie sarà infatti un dance musical ambientato negli anni '80. Nel ...

Ecco il primo cercopiteco barbuto d'Italia - è nato vicino Verona a metà marzo : Non si conosce ancora il sesso e l'impaccio di Kamili, mamma "per la prima volta", desta qualche apprensione: come quando sfiora una roccia assai vicina alla testa del piccolo nel duplice tentativo di tenere lontana qualunque cosa si muova e di agguantare pezzetti di banana con l'unica mano libera rimasta, spiegano gli operatori del "Parco Natura Viva"

Lazio - senti Buffon : 'Sono il vostro primo tifoso - Ecco perché' : La Lazio ha un tifoso in più. Ai microfoni di Sky Sport, dopo uno sfogo iniziale, il portiere bianconero Buffon, reduce dalla scottante eliminazione maturata negli ultimi istanti di gioco contro il Real Madrid, ha parlato del cammino europeo delle ...