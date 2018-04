Ecco tutti i libri in corsa per il premio Strega 2018

Serie C : una marea di penalizzazioni - Ecco l'elenco completo di tutti i club Video : In Serie C, nella giornata di ieri, 18 aprile, sono arrivate le sanzioni del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – , a carico di 4 societa', per violazioni Covisoc. Le sanzioni riguardano i punti di penalizzazione da scontare nella corrente stagione sportiva e riguardano l'Arezzo [Video] ed il Matera che sono state sanzionate con 6 punti, 4 punti all’Akragas e 1 punto al Siracusa. 46 punti di penalizzazione fino ad ...

Facebook si adegua alle nuove leggi sulla privacy : Ecco quali sono le nuove tutele per tutti : Facebook si adegua alle nuove leggi sulla privacy e offre nuove tutele per tutti, indipendentemente dal luogo di residenza: “Nelle ultime settimane abbiamo annunciato diverse misure per dare alle persone un maggiore controllo sulla loro privacy e spiegare come usiamo i dati. Oggi annunciamo una nuova esperienza legata alla privacy per tutti su Facebook, come parte del regolamento generale sulla protezione dei dati della UE (Gdpr), inclusi ...

Tutti gli errori che fai quando bevi il sakè - Ecco quello che dovresti sapere : Torbido, frizzante, allungato, invecchiato, il mondo del sakè non è così semplice come abbiamo sempre creduto. Lorenzo Ferraboschi di sakè Company ci spiega come apprezzare al meglio la celebre bevanda alcolica giapponese.

Governo - Mattarella scoglie le riserve : Ecco tutti gli scenari [LIVE] : 08:02 - Oggi Sergio Mattarella affiderà l'incarico esplorativo alla Casellati e secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere della Sera, dietro alla scelta del Presidente della Repubblica ci sono due motivazioni: la prima è che gli serve per confermare un rapporto leale e fiduciario con i due mezzi vincitori, in modo che non siano possibili recriminazioni di atti di forza o di esproprio della volontà popolare da parte sua. In ...

50 anni e non sentirli : Ecco tutti i lavori che si ottengono con l'esperienza : Trovare lavoro al giorno d'oggi è difficile, non solo a livello di aspettative e passioni ma anche per quanto concerne il discorso ò a retribuzioni e trattamenti. Si pensa che siano soprattutto i ...

“Ecco l’anello!”. E sono fiori d’arancio a Uomini e Donne. Ma è la proposta di matrimonio a emozionare tutti i fan : “Sei un pazzo amore!” : La finale dell’Isola dei Famosi è stata un turbinio di emozioni senza sosta, dalla vittoria più o meno aspettata di Nino (con annesso finto matrimonio), al raid di Valerio Staffelli per la consegna del tapiro d’oro, passando per le nudità di Alessia Marcuzzi in volo d’angelo con Stefano De Martino. Insomma, una puntata ricca di sorprese ed emozioni quella di ieri sera, soprattutto però per Rosa Perrotta. L’ex tronista di Uomini e Donne, ...

Grande Fratello Nip : Ecco i concorrenti dell’edizione numero 15. Non sono tutti sconosciuti : chi entra nella casa di Cinecittà : Manca pochissimo al debutto del Grande Fratello 2018. L’edizione numero 15 sarà all’insegna della tradizione e dell’innovazione: ci saranno 106 telecamere di cui 96 robotizzate, gestite dal regista con joystick. Una novità assoluta nel mondo per questo reality. Il Grande Fratello si potrà seguire in streaming con una doppia regia, ci sarà il live blogging, le puntate di datytime, di prime time e video e otto puntate in ...

“Ops!”. A Barbara D’Urso sfugge l’indiscrezione sul Grande Fratello. Mentre era in diretta con l’Isola - la mattatrice di Pomeriggio 5 si è distratta ed Ecco qua che la mezza anticipazione è stata servita ai telespettatori. Tutti - però - hanno molto gradito : Mediaset non vuole perdere un colpo. E tra la sempre vincente Maria De Filippi, la finalissima dell’Isola e altri grandi colpi in canna, ora si appresta a lanciare il ritorno del Grande Fratello, dopo lo straordinario successo dell’edizione vip. Tra le novità del Grande Fratello 2018, guidato da Barbara D’Urso (altra Grande freccia nell’arco di Mediaset), c’è la stanza degli ospiti. Ogni settimana entrerà un ...

Serie C : Procura Federale - deferimenti a pioggia - Ecco tutti i club coinvolti Video : In #Serie C, il mese di aprile rappresenta per molti club un vero e proprio calvario [Video]per le scadenze relative ai pagamenti delle mensilita' dei tesserati e dei relativi contributi, nonché delle ritenute Irpef. Deferite 6 societa' dal Procuratore Federale Notizia dell'ultima ora, riportata dal sito ufficiale della FIGC: sono state deferite dal Procuratore Federale al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare sei societa', quattro ...

Astori - Ecco perché manca a tutti : Della morte di Astori ha colpito anche il cordoglio sincero del mondo del calcio per la perdita di un professionista mai sopra le righe. 'Davide era l'essenza della semplicità. Si dice che se ne ...

God of War : Ecco tutti i trofei dell'esclusiva PS4 : Manca ancora una settimana precisa al 20 aprile, data di lancio dell'attesissimo ritorno di Kratos e di quel God of War che in questi giorni è stato accolto in maniera trionfale dalla stampa internazionale che ha lodato il lavoro del director Cory Barlog e degli interi Santa Monica Studios.Mentre attendete l'uscita dell'esclusiva PS4 dando un'occhiata alla nostra recensione, è tempo di scoprire anche un altro aspetto sicuramente molto ...