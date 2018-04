E se la prima impronta su Marte fosse di una donna?

Blastingnews

: La prima impronta su #Marte potrebbe essere di una donna - Agenzia_Ansa : La prima impronta su #Marte potrebbe essere di una donna - CantiniGiuliana : RT @AnsaScienza: La prima impronta su Marte potrebbe essere di una donna - Spazio & Astronomia - - conci66aa : RT @Agenzia_Ansa: La prima impronta su #Marte potrebbe essere di una donna -

(Di giovedì 19 aprile 2018) E se lasudi una? Questa l'ipotesi lanciata da Allison McIntyre, ingegnere della Nasa che lavora presso il Johnson Space Center a Houston, il centro dove vengono addestrati gli astronauti. Quote rosa, dunque, anche per la conquista dello spazio. Da quando Armstrong ha impresso laorma sulla luna, le varie missioni spaziali hanno avuto 12 protagonisti, tutti uomini. È passato più di mezzo secolo da quando la Russia ha inviato lanello spazio, e 40 anni da quando la NASA ha selezionato la suaastronauta. Ma non c'è ancora stata unasulla luna, e le donne restano sotto-rappresentate nelle industrie scientifiche e ingegneristiche su entrambe le sponde dell'Atlantico....