E se la prima impronta su Marte fosse di una donna?

(Di giovedì 19 aprile 2018) E se lasu #di una? Questa l'ipotesi lanciata da Allison McIntyre, ingegnere della #NASA che lavora presso il Johnson Space Center a Houston, il centro dove vengono addestrati gli astronauti. Quote rosa, dunque, anche per la conquista dello #spazio. Da quando Armstrong ha impresso laorma sulla luna, le varie missioni spaziali VIDEO hanno avuto 12 protagonisti, tutti uomini. È passato più di mezzo secolo da quando la Russia ha inviato lanello spazio, e 40 anni da quando la NASA ha selezionato la suaastronauta. Ma non c'è ancora stata unasulla luna, e le donne restano sotto-rappresentate nelle industrie scientifiche e ingegneristiche su entrambe le sponde dell'Atlantico. Così Allison McIntyre in una intervista radiofonica rilasciata alla Bbc lancia il guanto di sfida: laorma ad essere impressa sul ...