E se il vero best buy del 2018 fosse l’ASUS ZenFone 5? Secondo noi SI

Napoli Comicon 2018 : Lorenzo Mattotti - Miguel Angel Martin - Claudio Chia vero tti e Laura Scarpa tra i protagonisti delle mostre - Best Movie : ... organizzata in collaborazione con la libreria Il Mattoncino, oltre a Fumetto Junior , ovvero un corso dedicato ai ragazzi dagli otto ai tredici anni per avvicinarli al mondo dei comics. Foto: © ...

La Bella e la Bestia sono esistiti davvero e pure in Italia : ecco la loro storia : La favola de La Bella e la Bestia è tornata di recente in auge grazie ad un film con Emma Watson. Una favola che però a mio avviso insegna a bambine ed adolescenti una morale sbagliata, per questo motivo. Si tratta di una famosa fiaba europea, diffusasi in molteplici varianti. La prima versione edita fu quella di Madame Gabrielle-Suzanne Barbot de Villeneuve, pubblicata in La jeune américaine, et les contes marins nel 1740. Altre fonti, invece, ...