È morto l’uomo più vecchio del mondo | Celino Villanueva aveva 121 anni

È morto Fabrizio Frizzi - aveva 60 anni. La Rai : «Addio all’uomo degli abbracci» | : Il popolarissimo conduttore si è spento nella notte all’ospedale Sant’Andrea di Roma in seguito a un’emorragia cerebrale

Trovato morto l’uomo che ha ucciso la moglie fuori di una scuola nel Napoletano : È stato Trovato senza vita Pasquale Vitiello, il marito di Immacolata Villani che lui ha ucciso ieri con un colpo di pistola davanti a una scuola a Terzigno, nel Napoletano. Il corpo, secondo quanto riferiscono i Carabinieri, è stato Trovato in via Plinio, poco distante dall’istituto scolastico....

Orrore a Venezia - trovato cadavere mummificato in casa : l’uomo sarebbe morto 7 anni fa : I carabinieri di Venezia, dopo essere stati allertati da un vicino di casa, hanno scoperto in un appartamento in Sestiere Dorsoduro il cadavere mummificato di uomo. Il decesso risalirebbe a 7 anni fa. Il suo nome era stato cancellato dall'Anagrafe del Comune in quanto irreperibile.Continua a leggere

Lo strano caso dell’uomo vivo dichiarato morto da un tribunale - in Romania : Constantin Reliu non riesce a far revocare il suo certificato di morte, perché ormai è passato troppo tempo The post Lo strano caso dell’uomo vivo dichiarato morto da un tribunale, in Romania appeared first on Il Post.

E’ morto Stephen Hawking - l’uomo della “teoria del tutto” : “Per quanto la vita possa sembrare cattiva, dove c’è vita c’è speranza” Stephen Hawking ROMA – E’ morto nella sua casa di Cambridge Stephen Hawking, astrofisico di fama mondiale che ha rivoluzionato la moderna cosmologia. Aveva 76 anni, 55 dei quali trascorsi convivendo con una malattia debilitante, che ha invalidato il suo corpo, ma non […] L'articolo E’ morto Stephen Hawking, l’uomo della “teoria del tutto” proviene da NewsGo.

Lutto allo Zecchino d’oro. È morto un artista straordinario che ha fatto sognare grandi e piccoli. “Saremo sempre grati al musicista - ma specialmente all’uomo” : Un giorno triste per la musica italiana. Se ne è andato un personaggio di rara passione che ha contribuito a fare la storia della nostra televisione e che ha dato un grande contributo nella scrittura di brani bellissimi che tutti ricordano. Chi lo conosceva, ha apprezzato tutto di lui: l’artista, ma soprattutto l’uomo. È morto la scorsa notte a 91 anni nell’ospedale di Fermo, nelle Marche, dove era da tempo ricoverato, ...