È morto il ballerino Marco Garofalo È stato coreografo per programmi tv | professore di

(Di giovedì 19 aprile 2018) Ènella notte del 19 aprile il. Si è spento a Roma a 62 anni.si era avvicinato al mondo della danza a 21 anni, dopo un infortunio al ginocchio che aveva bloccato le sue ambizioni calcistiche. Il suo esordio in tv nel 1978, nel programma Ma che sera con Raffaella Carrà e Alighiero Noschese.Nel 1989 curò le coreografie della trasmissione Lascia o raddoppia? Una carriera ricca di successi, con oltre 700 balletti realizzati in tv per alcunifamosi, come Buona domenica, CiaoDarwin, Re per una notte e L'eredità. Nel 2009 Maria De Filippi lo scelse comedi danza per Amici.rimase per due edizioni consecutive, per poi tornare a febbraio scorso per uno stage speciale con i ballerini.