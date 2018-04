“È colpa sua se è finita” Giulia De Lellis e Andrea Damante | la rottura improvvisa ha un

“Sto male - aiutatemi”. Per loro Michela era sana. Ma i dolori continuano e dopo quattro giorni di agonia la sua vita finisce. colpa di una diagnosi sbagliata : per i medici quelle fitte lancinanti erano solo una banale gastrite. E invece aveva tutt’altro : La sera di Pasqua aveva iniziato a stare male. Nausea, mal di stomaco, un senso di spossatezza generale. Sulle prime, Michela Ravazzolo, una donna di 47 anni residente a Salboro, aveva pensato a un malanno stagionale. Poi, con il passare delle ore, i dolori sono aumentati al punto da spingerla a contattare la guardia medica. Il medico ha riscontrato nella paziente una infiammazione allo stomaco riconducibile a una gastrite e le ha ...

Loredana Lecciso/ Al Bano : “L’infarto? Anche colpa sua!” - la replica a Domenica Live? : Loredana Lecciso a Domenica Live? Possibile ospite di Barbara d'Urso per risponde in diretta alle accuse dell'ex compagno Al Bano Carrisi e le sue dichiarazioni al settimanale DiPiù.(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 10:00:00 GMT)

ISABELLA BIAGINI È MORTA/ Iva Zanicchi shock : "abbandonata - ma per colpa sua..." : ISABELLA BIAGINI è MORTA: l'attrice romana si è spenta a 74 anni. Gli appelli di Barbara d'Urso in tv dopo la sua sparizione: era ricoverata nell'Antea Hospice di Roma per cure palliative(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 20:21:00 GMT)

Pulisce l’acquario e avvelena tutta la sua famiglia : la colpa è di un corallo tossico : Chris Matthews, 27enne britannico, ha avvelenato se stesso e la sua famiglia mentre puliva un acquario nella sua casa di Oxford. Anche i pompieri intervenuti sono rimasti intossicati. Fortunatamente ora stanno tutti bene, ma il giovane ha invitato tutte le persone a stare attente a non incappare in incidenti analoghi.Continua a leggere

“Mi tradisci - maledetto”. Quella storia di corna finita malissimo. Tutta colpa di quell’errore - per niente da poco - che ha portato alla luce l’amore tra il bel professore e la sua provocante alunna. Ecco come sono stati scoperti (una leggerezza imperdonabile) : Le corna, nel bene e nel male, sono un fenomeno con il quale ci si trova a fare i conti dai tempi dei tempi, a volte rimaste segrete anche per Tutta la vita e in altri casi scoperte di colpo, scatenando scenate infinite, liti feroci e rotture quasi sempre inevitabili. In tempi come questi, dove i social sono all’ordine del giorno, l’attenzione di mariti e mogli poco fedeli dovrebbero però essere moltiplicate, considerando ...

Gelataia si rifiuta di servire Salvini - la madre : «Licenziata per colpa sua». Ma è polemica : La vicenda in una gelateria di Milano. La ragazza si sarebbe rifiutata di servire Salvini: «Non servo i razzisti». La madre accusa: «Dopo quel no è stata licenziata». Diversa la versione dei titolari dell'esercizio commerciale

Il figlio 12enne si suicida per colpa dei bulli - la madre pubblica la sua foto nella bara : Andrew Michael Leach, 12 anni, si è suicidato martedì scorso nello Stato USA del Mississippi. Sua madre Cheryl ha detto che il bullismo dilaga nella scuola media che il figlio frequentava: "Ne ho parlato anche ai prof, ma non hanno fatto nulla". Il ragazzino aveva recentemente fatto coming out: "Credo di essere bisessuale".Continua a leggere

“È finita per colpa sua”. Chi è e cosa rivela l’ex di Francesca Cipriani. La storia d’amore con la naufraga dell’Isola dei Famosi è durata 6 anni - ma non poteva andare avanti. Oggi lui ha voltato pagina e lei… Simone non ha il minimo dubbio : All’Isola dei Famosi Francesca Cipriani è sicuramente una dei concorrenti più ‘forti’. In tutti i sensi, probabilmente. L’utlima? La ex Pupa sarebbe stata colta da un malore mentre affrontava la prova per il mejor e peor. La causa del problema risiederebbe in un improvviso dolore al costato acuito da un attacco di panico che è stato presto risolto dalle rassicurazioni dei compagni, Rosa Perrotta e Amaurys Perez. ...

Lorenzo Crespi in ospedale/ Ma difende Barbara D'Urso : "non è colpa sua" : Lorenzo Crespi è di nuovo nei guai e rischia grosso con la sua salute e sui social denuncia giorni d'abbandono che potrebbero addirittura ucciderlo, Barbara D'Urso correrà in suo soccorso?(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 16:34:00 GMT)

Pirozzi : Parisi ha perso per colpa sua : Roma -Sergio Pirozzi, sindaco di Amatrice e candidato alla presidenza della Regione Lazio, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Ho scelto Cusano – Dentro la notizia”, condotta... L'articolo Pirozzi: Parisi ha perso per colpa sua proviene da Roma Daily News.

Uomini e Donne - Gemma Galgani contro Tina Cipollari : 'Non torno con Giorgio per colpa sua. Mi vuole vedere chiusa in un ospizio' : 'Senza dubbio è un ostacolo per una sua riconciliazione con Giorgio'. Una delle cause del mancato ritorno di fiamma fra Gemma Galgani e Giorgio Manetti nella trasmissione di Maria De Filippi sarebbe ...

Inter : Spalletti è a rischio - ma la colpa è solo la sua? : ... Video e Gol, Pagelle Genoa-Inter: Pandev strepitoso, deludente il tridente nerazzurro Genoa-Inter diretta TV e live streaming gratis, Serie A oggi 17 febbraio Genoa-Inter, tutto lo stadio omaggerà ...

Francesco Monte/ Cecilia e Ignazio in crisi per colpa sua? Lui aspetta Paola Di Benedetto (Isola dei Famosi) : Francesco Monte, dopo l'Isola dei Famosi 2018, pensa ancora a Paola Di Benedetto che spera di rivedere presto: nel frattempo, le accuse non si placano.(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 20:18:00 GMT)