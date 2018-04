E' boom vino biologico

Sicilia al Vinitaly - 147 aziende - crescita boom del vino doc : Le anfore fin dall'antichità sono state il principale contenitore di trasporto del pregiato prodotto alimentare che a tutt'oggi costituisce ancora uno dei punti cardini della nostra economia. L'...

Quanto vino produciamo in Italia e dove lo vendiamo. Uno studio su un mercato in pieno boom : Il vino Italiano non conosce crisi. O almeno è così da qualche anno tanto che anche per il 2018 si attende una chiusura con segno positivo, grazie soprattutto al boom del mercato asiatico. Di pari ...

Vino - continua il boom dei ricavi del made in Italy : +6 - 5% nel 2017 - : Il mercato vinicolo italiano cresce ancora. Su l'export, +7,7 per cento, ma aumenta anche il consumo interno. Prospettive ottime anche per il 2018. E, su scala globale, il settore conquista i listini

Prosegue boom vino italiano - ricavi +6% : ANSA, - MILANO, 12 APR - Prosegue il boom del vino italiano: l'anno scorso i ricavi delle 155 principali aziende , che coprono il 76% del settore, sono cresciuti del 6,5%, con l'export aumentato del 7,...

Dazi : il vino italiano verso un nuovo boom sul mercato cinese : Secondo Coldiretti dopo aver toccato il record di esportazioni nel 2017 i nostri prodotti enologici potrebbero avvantaggiarsi dei Dazi che colpiscono i prodotti Usa