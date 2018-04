Due palle a Martina | tre galline a voi che usate Facebook | Luca Bottura dà i voti a tutto

Gianni Morandi ad Amici 2018 canta e palleggia con Francesco Totti e apre il 2° serale con Due medley (video) : Si è esibito in due esibizioni corali Gianni Morandi ad Amici 2018, chiamato ad aprire il secondo serale di quest'edizione del talent show in onda su Canale5 sabato 14 aprile. Dopo l'ingresso di Francesco Totti, con cui Maria De Filippi ha celebrato il trionfo della Roma sul Barcellona in Champions League invitando l'ex capitano giallorosso a fare da motivatore per i suoi concorrenti, è toccato a Gianni Morandi aprire le danze della seconda ...

Dopo Brozovic - Spalletti rischia di perdere altre Due pedine : La sconfitta contro il Torino nel lunch-match della 31esima giornata di Serie A non solo ha riportato l'Inter, complice la vittoria della Lazio sull'Udinese, momentaneamente al quinto posto e quindi fuori dalla prossima Champions League, ma ha lasciato delle ripercussioni anche sulla prossima partita dei nerazzurri. La squadra guidata da Luciano Spalletti sarà chiamata ad affrontare sabato sera l'Atalanta senza lo squalificato Marcelo Brozovic, ...

Torino-Inter - la vigorosa stretta di mano tra Spalletti e Mazzarri - Video - . La versione dei Due tecnici : ... nerazzurri fermati da un gol dell'ex: Adem Ljajic , Video Gol, 'A che servono i punti al Benevento' la frase di Marchegiani, scatena un putiferio Torino-Inter streaming live e diretta tv, Serie A ...

Di Biagio e la corsa Champions : "Inter - Due palle e sei in buca" : l'intervista completa sulla Gazzetta dello Sport in edicola Match Program, Icardi-Belotti: chi la decide? Andrea Elefante

Camere - la prima volta dei Due Matteo : Salvini e Renzi debuttano in Senato tra saluti e pacche sulle spalle : Matteo Renzi e Matteo Salvini hanno dato il loro primo voto da neo Senatori. I leader del Pd e della Lega hanno votato e poi lasciato l’aula salutando i colleghi. Particolarmente freddo, in particolare, è apparso quello tra Matteo Salvini e Paolo Romani L'articolo Camere, la prima volta dei due Matteo: Salvini e Renzi debuttano in Senato tra saluti e pacche sulle spalle proviene da Il Fatto Quotidiano.

Inter - finalmente Due esterni spallettiani : Candreva costruisce - Perisic affonda i colpi : L'Inter torna a volare grazie al supporto delle corsie laterali. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che evidenzia l'ottimo lavoro svolto da Perisic e Candreva contro la Sampdoria. 'La Samp viene letteralmente squarciata dagli esterni nerazzurri, loro sì molto spallettiani nell'Interpretazione.

Inter - Due big straniere su Spalletti : ... il tecnico toscano potrebbe anche dire addio alla società di corso Vittorio Emanuele: su di lui, secondo quanto riporta Rai Sport , c'è l' Interesse di Arsenal e Borussia Dortmund .

Inter - Due preoccupazioni nella testa di Spalletti : Questo è quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. 'A occupare i pensieri della testa di Spalletti ci sono due strisce agli antipodi per quanto riguarda Inter e Samp quest'anno . ...

Inter news - Spalletti spiega il concetto di qualità : "Serve giocare a Duemila all'ora" : Il tecnico ritorna sulle parole post partita pronunciate a Sky negli attimi successivi a Inter-Napoli: "Tutti giocatori di Serie A hanno qualità"

Grugliasco - bruciano Due capannoni di fieno e pallet in Due aziende in via Sibona : Un incendio questa notte, sabato 10 marzo, ha avviluppato due capannoni. Non si sa ancora se le fiamme siano partite dal fienile della azienda agricola Duc o dalla vicina azienda che stocca e poi ...

Spalletti contro gli azzurri : soltanto Due «dolci» sconfitte : Divenire bestia nera, a prescindere dai risultati. Quando Spalletti incrocia il Napoli e Sarri, alla fine ha sempre ragione. Perché il tecnico di Certaldo contro i campani ha perso solo due volte in ...