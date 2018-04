Due divi per l' efferato Escobar

L’Italia spezzata. Politica - tasse - stipendi - occupazione - sanità : viaggio in un paese diviso in Due : Da qualche anno in Italia è tornato a crescere l’antico dualismo Nord-Sud, certificato nelle elezioni del 4 marzo 2018 dalla doppia vittoria elettorale di Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Dalla Politica alle retribuzioni, dal lavoro alla giustizia, dai tempi di pagamento della Pa alla sanità: viaggio multimediale nelL’Italia divisa in due...

"Novecento" rinasce in versione integrale e diviso in Due puntate : Restaurato dura 5 ore e 16 minuti Prezioso è stato il lavoro di Storaro Nell'era delle serie tv c'è un pilastro della storia del cinema che si prende la rivincita. E avrà la forza di dividersi in ...

Debito Napoli - la città divisa in Due manifestazioni. LE FOTO : Debito Napoli, la città divisa in due manifestazioni. LE FOTO In piazza Municipio centinaia di persone a fianco di De Magistris, che ha chiesto l'intervento del governo sui debiti del Comune. In piazza Trieste e Trento contromanifestazione organizzata da alcune associazioni a cui hanno aderito esponenti di Pd, Lega, Fi e ...

The Division : il nuovo update introduce Due nuovi eventi e il supporto a Xbox One X : Ubisoft annuncia la disponibilità su tutte le piattaforme dell'update 1.8.1 per The Division, che oltre ad aggiungere due nuove missioni introduce l'atteso supporto per Xbox One X, su cui il gioco girerà in 4K Ultra HD. Gli eventi sono Blackout e Onslaught, e saranno disponibili rispettivamente alla fine di aprile e maggio.Altre novità riguardano il drop rate aumentato degli equipaggiamenti top secret, l'aggiunta della difficoltà Leggendaria a ...

Equitazione - Salto Ostacoli : i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La grande occasione per l’Italia - Due chance da medaglia tra team e individuale : Il CIO ha ufficializzato i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per l’Equitazione, specialità Salto Ostacoli. Le gare che assegneranno le medaglie olimpiche saranno due: la prova individuale e quella destinata alle squadre. La qualificazione è ristretta a 75 atleti, di cui 3 spettano di diritto al Giappone, in qualità di Paese ospitante. Andiamo dunque ad analizzare i criteri per qualificarsi a Tokyo 2020. QUANTI ATLETI ...

In Kenya si apre una faglia : dividerà in Due l’Africa : È lunga 10 chilometri, profonda 15 metri e larga circa una 20ina. È la faglia che si è appena aperta nella regione di Narok, lungo la Great Rift Valley, nel Sud-Ovest del Kenya, per effetto delle abbondanti piogge e alluvioni. Secondo i geologi, questa frattura sarebbe, in buona sostanza, la prova che il continente africano si sta spaccando in due: il fenomeno, infatti, sarebbe il frutto dei normali processi geologici in atto da circa 25 milioni ...

Evasione fiscale e truffa - il processo Gommeur diviso in Due : TERAMO. Si divide in due tronconi il processo per Evasione fiscale e truffa che vede imputati davanti al giudice Flavio Conciatori i vertici del gruppo Ettorre di Notaresco nell'ambito della ...

Kenya - la terra si apre : per i geologi la spaccatura dividerà l’Africa in Due : Kenya, la terra si apre: per i geologi la spaccatura dividerà l’Africa in due La gigantesca frattura, causata da piogge e movimenti tellurici, è lunga 10 chilometri e larga fino a 20 metri Continua a leggere

Una faglia divide in Due il Kenya - strade e case spezzate : Il fenomeno fa parte di movimenti tettonici che secondo i geologi tra 50 milioni di anni potreranno al distacco quattro paesi del Corno d’Africa per formare un nuovo continente

Grindr - “condivise con Due società informazioni sensibili : anche status Hiv” : Dopo lo scandalo Cambridge Analytica che ha investito Facebook, scoppia un altro caso sulla privacy. L’applicazione di appuntamenti Grindr, rivolta al mondo gay, avrebbe infatti condiviso con due società esterne alcune informazioni sensibili degli utenti, tra cui lo status sull’Hiv e la posizione Gps. A scoprirlo è stato un gruppo no-profit norvegese, Sintef, insieme all’emittente svedese Svt. La compagnia ha risposto annunciando di ...

“Loro” - il film di Paolo Sorrentino su Silvio Berlusconi - sarà diviso in Due film : il primo uscirà il 24 aprile : Loro, il film di Paolo Sorrentino su Silvio Berlusconi, sarà diviso in due parti: la prima, Loro 1, sarà nei cinema dal 24 aprile; la seconda, Loro 2, uscirà il 10 maggio. Berlusconi è interpretato da Toni Servillo e in The post “Loro”, il film di Paolo Sorrentino su Silvio Berlusconi, sarà diviso in due film: il primo uscirà il 24 aprile appeared first on Il Post.