Droga e detenzione di armi - colpo al clan Capriati di Bari : 21 arresti - : Blitz contro esponenti di spicco e gregari della famiglia attiva nel Borgo Antico e in altri quartieri cittadini. Le accuse per tutti sono di associazione per delinquere e spaccio di sostanze ...

Savonese arrestato per detenzione e spaccio di Droga : Cortemilia , CN, . Un Savonese trentenne incensurato, domiciliato a Niella Belbo, nel cuneese, è stato arrestato dai Carabinieri di Cortemilia per detenzione e spaccio di circa 150 grammi di marijuana.

Palermo : detenzione di Droga - arrestati due giovani : Palermo, 14 apr. (AdnKronos) – Due ragazzi sono stati arrestati dai Carabinieri del Nucleo Operativo di Cefalù (Palermo) con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio. In carcere sono finiti Rocco Zappalà di 24 anni e Abdelkabir Lahmama Abdelkabir, 35 enne di origini marocchine. I due, a bordo di un’autovettura, una Fiat Punto, condotta da Zappalà, sono stati trovati in possesso di otto panetti di sostanza stupefacente ...

Roma : detenzione e spaccio Droga. Arrestate 4 donne del Gambia : Roma – eroina e marijuana all’interno di barattoli crema di nocciole Roma – Gli agenti del commissariato Casilino e del Reparto Volanti si sono trovati difronte una bislacca scena. Intervenuti a seguito di una segnalazione in via dei Barrali, hanno trovato 4 donne originarie del Gambia nel bel mezzo di una accesa discussione. Motivo della contesa una busta di plastica, contenente barattoli in vetro pieni di crema di nocciole. A ...

Roma : pensionato in manette per detenzione e spaccio di Droga : Roma – Possesso ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Questa è l’accusa con cui i Carabinieri della Stazione Roma Tor Vergata hanno arrestato un uomo a Roma. Il 76enne, pensionato e già noto alle forze dell’ordine, è stato così ammanettato al termine di un’intensa attività antidroga. I Carabinieri hanno localizzato l’abitazione dell’uomo, in via Vigne di Passolombardo. Dove avevano fondati sospetti ...

