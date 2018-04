Drake | il rapper starebbe uscendo con una protagonista di “The Valleys”

Drake - «il rapper buono» - è tornato alla grande : E pare che anche il 2018 sia partito sulla stessa riga, visto che God's Plan , la canzone del video da un milione di dollari in beneficenza, ha incassato il record per il maggior numero di streaming ...

Drake - «il rapper buono» - è tornato alla grande : Il 6 aprile è uscito il video del suo nuovo singolo, Nice For What. Qualche mese dopo il suo ultimo EP, Scary Hours, numero 1 della Billboard Hot 100. Questo fa presagire un imminente seguito a Views, album dei record, che manca da due anni. LEGGI ANCHEBillboard Music Awards 2017: Drake fa la storia Nice For What è una celebrazione di personaggi a stelle e strisce. Una parata di star che fanno da cornice alle note di questo nuovo singolo ...

Drake è il primo rapper a entrare tra i migliori artisti top 10 USA di sempre : Drake primo rapper nell’empireo della top 100 USA di sempre Il mondo dell’hip hop ormai si inchina davanti a Drake. Il rapper di Toronto, infatti, è diventato l’uomo dei record. L’ultimo riguarda i suoi singoli in classifica, per la precisione nella Top 10: è infatti riuscito a piazzarne più di una leggenda come Paul McCartney. Questo grazie a Walk It Talk It, pezzo in cui fa da featuring a Migos. È quindi il quinto ...