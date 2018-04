Dopo le bombe sulla Siria | a Gaza una vigilia incerta

“Caro Mauro - ti consolo io”. La proposta hot indirizzata a Icardi Dopo le voci di crisi con la moglie Wanda Nara. Lei - star super sexy - non esita un attimo a farsi avanti. E pubblica una foto che sicuramente anche il bomber argentino avrà visto (e rivisto) con molta ‘attenzione’… : La vita privata dei vip, di quelli davvero degni di questo nome si intende, è per natura al centro di pettegolezzi di ogni tipo, con le insinuazioni anche più assurde a prendere rapidamente piede e diffondersi, in epoca social, di tastiera in tastiera. Un po’ quello che è successo di recente alla bizzarra vicenda che ha avuto come protagonisti il capitano e attaccante dell’Inter Mauro Icardi e la consorte Wanda Nara, accusata ...

Milan - Dopo Strinic altri due colpi a zero? Ecco la strategia per il bomber Video : La sessione invernale di #Calciomercato è terminata senza grandi colpi di scena. I top club di Serie A si stanno, però, gia' muovendo per giugno. Il #Milan, in particolare, dopo l'inaspettata sessione estiva del 2017, è pronto a cambiare strategia per la prossima stagione. Dal mercato faraonico ai colpi mirati per puntellare la rosa. La sessione estiva del 2018 sara' condizionata dal fattore economico. Strinic e altri due colpi a zero? Il Milan ...