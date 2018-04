Donne sul trattore | la carica delle giovani laureate

Femminicidi e molestie : i numeri della violenza sulle Donne in Italia - : Omicidi, molestie sessuali, stalking. Sono le piaghe che colpiscono le donne, nella maggior parte dei casi vittime dei propri mariti o compagni. Da gennaio 2018 ad oggi sono già 15 i Femminicidi in ...

Bari - 'Stop alla violenza sulle Donne' : il 21 e 22 aprile la benedizione delle due ruote si tinge di rosa : ...dell' evento 'Uno stop alla violenza benedizione delle due ruote e dei loro biker' l'evento è organizzato dall'associazione Party in moto con il patrocinio del comune di Bari Assessorato allo sport e ...

Anticipazioni Uomini e Donne : Francesco Chiofalo sul trono : Uomini e Donne Anticipazioni: Francesco Chiofalo sul trono a settembre Uomini e Donne è costantemente alla ricerca di novità e di personaggi in grado di raccogliere più pubblico possibile. L’ultima edizione di Temptation Island ha contribuito a rimpolpare le fila del trono Classico (un esempio è Sara Affi Fella attualmente tronista). Stando alle Anticipazioni offerte da Nuovo Tv, diretto da Riccardo Signoretti, da settembre sul trono più ...

Veneto : Regione contro violenza sulle Donne - formati 93 'laureati' per sistema d'urgenza : Venezia, 18 apr. (AdnKronos) - Sono 93 gli istruttori regionali ‘laureati’ in questi giorni in Veneto dal percorso formativo sulla violenza di genere voluto dalla Regione e organizzato dal Centro regionale per l’Emergenza e l’Urgenza con il supporto della Fondazione Scuola di Sanità pubblica: sarann

Veneto : Regione contro violenza sulle Donne - formati 93 'laureati' per sistema d'urgenza (2) : (AdnKronos) - “La Regione Veneto sta investendo quasi un milione di euro, nel quadro del Piano straordinario nazionale contro la violenza sulle donne – sottolinea l’assessore al Sociale, Manuela Lanzarin – per il più vasto e metodico programma formativo realizzato nel proprio territorio contro la vi

Diabete di tipo 2 : un gene influisce sul modo in cui le Donne accumulano grasso - esponendole a rischi più alti di sviluppare la malattia : Una variazione naturale di un gene chiamato KLF14 fa sì che alcune donne accumulino grasso sull’addome e sui fianchi e le espone ad un maggior rischio di sviluppare il Diabete di tipo 2, secondo un nuovo studio dell’University of Virginia. Il gene è differenziato in base al sesso: gli uomini con la stessa variazione del gene sono esposti a rischi minori di sviluppare la malattia e anche alcune donne possono essere risparmiate, a seconda che ...

Uomini e Donne/ Gemma e Tina insieme sul trono? "Pronto il colpo di Maria De Filippi" (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Gemma Galgani e Tina Cipollari a settembre troniste? Maria De Filippi ha pronto il "rischioso" colpo di scena(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 07:35:00 GMT)

Trono Classico - lite tra Nilufar e Luigi : urla e insulti a Uomini e Donne : Oggi Uomini e Donne Trono Classico: perché Nilufar e Luigi hanno litigato Volano stracci nello studio di Uomini e Donne. L’ultima puntata del Trono Classico – quella in onda su Canale 5 martedì 17 aprile 2018 – è stata caratterizzata da una forte lite tra Nilufar Addati e Luigi Mastroianni, il corteggiatore di Sara Affi […] L'articolo Trono Classico, lite tra Nilufar e Luigi: urla e insulti a Uomini e Donne proviene da ...

Pamela - bufera sulla Contigiani «Si dimetta dal Consiglio delle Donne» : Il suo è un atto di arroganza allo stato puro, sta interpretando in maniera politica il suo ruolo». E Messi rilancia: «Quando una donna viene uccisa come facciamo a non essere solidali e unite? ...

“Marta potrebbe lasciare Uomini e Donne”. Uragano in arrivo sul programma di Maria De Filippi. Sta succedendo di tutto - la scelta della Pasqualato divide il pubblico - ma lei dice tutto sui social : Nell’ultima puntata di Uomini e Donne Nicolò Brigante ha portato Virginia Stablum a Parigi per una esterna. La corteggiatrice di Uomini e Donne Marta Pasqualato, però, non l’ha preso molto bene questa sorta di mini vacanza, tutt’altro. E non si è limitata al solo disappunto lasciando lo studio, ma ha lanciato alcuni indizi che fanno crede che la ragazza non abbia più interesse a proseguire la conoscenza con Nicolò Brigante, il ...

Viola Davis de Le regole del delitto perfetto parla di femminilità e violenze sulle Donne (video) : Viola Davis de Le regole del delitto perfetto non è mai stata una che le manda a dire sui temi che le stanno più a cuore: vincitrice di un Oscar, un Emmy e due Tony, l'abbiamo sempre vista menzionare nei suoi discorsi di ringraziamento le più scottanti problematiche sociali. La sua partecipazione al Women in the World Summit 2018, ospite di Tina Brown, non ha fatto eccezione: la Davis ha discusso in questa occasione argomenti di ogni genere, dal ...

Uomini e Donne - Sossio Aruta : dai tradimenti alla verità su Ursula - Chiara e Ida Video : Tra Ursula e Chiara ripensando a #Ida Platano. Sossio Aruta [Video] si è confessato in un’intervista esclusiva concessa al magazine di #Uomini e Donne. Il ‘re leone’ è uno dei protagonisti più discussi del trono over. Il quarantasettenne dalla fama da play boy ha un passato complicato per via di due matrimoni finiti a causa dei tradimenti subiti. “Mi avevano messo in guardia ed in molti si erano resi conto di quello che stava succedendo ma io ...

SOSSIO E URSULA/ Uomini e Donne - Tina Cipollari furiosa con la dama : "Sei una Donnetta - finta e scontata" : SOSSIO e URSULA al trono over di Uomini e Donne: il cavaliere sta frequentando la dama bionda che è stata criticata in studio e i suoi social per la sua mancanza di reazioni in studio. (Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 15:30:00 GMT)