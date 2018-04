Don Matteo 11 | riassunto ultima puntata

Don Matteo 11 - diretta ultima puntata : il Natale anticipato : Giunge a conclusione, dopo ben 4 mesi di avventure, indagini ed emozioni, Don Matteo 11, l'ormai storica fiction di Raiuno con Terence Hill, che anche in questa stagione ha mostrato di catturare l'attenzione di milioni di telespettatori, restando una delle serie tv più viste in Italia. Alle 21:25, quindi, va in onda l'ultimo episodio, "Il bambino di Natale".-Di seguito, il liveblogging dell'ultima puntata del 19 aprile 2018 di Don Matteo ...

Don Matteo 12 SI FARÀ?/ Anticipazioni - Terence Hill pronto a tornare : gli ascolti promettono bene : Terence Hill ha già lasciato ad Un passo dal Cielo per concentrarsi su Don MATTEO 11, ci sarà anche una dodicesima stagione? Gli ascolti e le parole dell'attore lasciano ben pensare(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 22:55:00 GMT)

Don Matteo 12 : le novità sulla dodicesima stagione : Don Matteo 12: la dodicesima stagione si farà? Ascolti altissimi anche per l’undicesima stagione di Don Matteo. Terence Hill con tonaca, basco e bicicletta nei panni del prete investigatore continua ad essere apprezzato dal pubblico di Rai Uno. Una, se non l’unica, serie televisiva che non ha mai deluso le aspettative del pubblico. Ci sono […] L'articolo Don Matteo 12: le novità sulla dodicesima stagione proviene da Gossip e Tv.

Don Matteo 11 – Quattordicesima e ultima puntata del 19 aprile 2018 – Il finale di stagione. : Don Matteo questa sera saluta i telespettatori archiviando anche questa undicesima serie e un altro grande successo. Anche questa nuova serie della popolare fiction di Raiuno con protagonista Terence Hill nei panni del prete detective più amato dagli italiani ha conquistato il pubblico che ha premiato la serie con oltre 6 milioni di telespettatori, uno […] L'articolo Don Matteo 11 – Quattordicesima e ultima puntata del 19 aprile 2018 – Il ...

Don Matteo : si attende l’ufficialità per la dodicesima stagione : Terence Hill, Maria Chiara Giannetta e Nino Frassica Attori, registi, produttori e tecnici di Don Matteo si sono riuniti questa sera al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti e in Largo Beniamino Gigli a Spoleto per seguire insieme l’ultimo appuntamento con l’undicesima stagione della serie. La fiction, con protagonisti Terence Hill e Nino Frassica, anche in questo nuovo capitolo si è confermata uno degli appuntamenti più amati dal pubblico, ed ha ...

Don Matteo 12 ci sarà? Le anticipazioni sull’ultima puntata in onda il 19 aprile fanno ben sperare : Don Matteo 12 ci sarà? I fan sono in trepidante attesa di scoprire come terminerà l'undicesima stagione. Gli ultimi due episodi andranno infatti in onda stasera, 19 aprile, e daranno (si spera) una degna conclusione alla storia tra Sofia e Seba, mentre Anna a quanto pare dovrà scegliere se accettare la proposta di matrimonio di Giovanni, oppure ponderare un futuro con il PM Marco Nardi. L'ultima puntata sarà anche concentrata sul piccolo Cosimo, ...

Don Matteo 12 ci sarà? Anticipazioni dodicesima stagione : DON Matteo 12. Con l’ultima puntata in onda giovedì 19 aprile 2018 si è conclude l’undicesima stagione di Don Matteo. Terence Hill ha vestito ancora una volta i panni del suo personaggio più celebre della tv italiana. E ora tutti si stanno chiedendo Don Matteo 12 ci sarà? Ecco tutto quello che sappiamo fino ad ora. Leggi anche: TUTTO SU #DONMatteo11 | DOVE VEDERE LE PUNTATE Don Matteo 12 ci sarà? Anticipazioni ...

Don Matteo 12 si farà?/ Anticipazioni - Terence Hill : “Lo spero - ma la decisione spetta alla Rai” : Terence Hill ha già lasciato ad Un passo dal Cielo per concentrarsi su Don Matteo 11, ci sarà anche una dodicesima stagione? Gli ascolti e le parole dell'attore lasciano ben pensare(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 18:27:00 GMT)