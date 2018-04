Domenica In | Mara Venier e Maurizio Costanzo nuovi conduttori?

EcoMarathon - sabato e Domenica a Bagno a Ripoli : 'Sarà una giornata di natura e benessere - aggiunge l'assessore comunale allo sport Enrico Minelli -. Un'occasione per gli appassionati di podismo, per i professionisti ma anche per i meno allenati' ...

Domenica prossima la maratona teatrale "Passaggi di scena" al Teato dei Servi : Quattro attrici si faranno portatrici di questo sentimento d'assenza riportando anche episodi di cronaca realmente accaduti. Ore 21.10 Laboratorio teatrale "Specchi magici" , Meccanismi teatrali in ...

Clamoroso ritorno in Rai di Mara Venier a Domenica in (Anteprima Blogo) : Si vanno delineando settimana dopo settimana i tasselli del prossimo palinsesto autunnale delle reti televisive italiane. Uno dei territori dove occorre decisamente mettere mano è quello della Domenica pomeriggio di Rai1. Dopo la decisione poco felice di rinunciare all'Arena di Massimo Giletti e di posizionare una lunga Domenica in guidata dalle sorelle Parodi, decisione che non ha portato buoni frutti in termini di ascolto rispetto a quelli che ...

NEXIA AUDIREVI Lago Maggiore Half Marathon. Partenza Domenica 15 aprile 2018 ore 11.00 da Verbania e arrivo a Stresa. : Oggi Sport expo chiude alle 19, domani sarà aperto dalle 10 alle 19 e domenica mattina dalle 8 alle 10,30. Momento per le famiglie Domani l' evento si concentrerà su famiglie, ragazzi e bambini, ...

La Liguria Marathon rinviata a Domenica 18 novembre per questioni di sicurezza : Ieri sera, mercoledì 11 aprile 2018, a seguito di un riunione tecnica indetta dal Prefetto di Savona Antonio Cananà, ed a seguito di osservazioni in merito a questioni di ordine pubblico e sicurezza, ...

La Domenica della maratona : Roma sfida Milano - Parigi e Rotterdam : Roma invece come sempre ha incentrato il suo successo su un tracciato unico, fatto di storia e opere artistiche invidiate da tutto il mondo.