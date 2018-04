Domani sera a Perugia gara-5 della semifinale scudetto

Sonia Bergamasco EsTrio Domani sera al Teatro Bonci : ... ridotto ' 15, speciale Giovani e loggione ' 12 prevendita '1 biglietteria 0547 355959 info@TeatroBonci.it orari di apertura martedì-sabato dalle 10 alle 12,30 in occasione degli spettacoli di ...

Cittadini contro banche. Domani sera a Modena uno spettacolo teatrale : Lo spettacolo parla di economia, la scienza che, ci piaccia o no, governa le nostre vite. Maria Giulia Campioli racconta come negli ultimi 60 anni sia cambiato non solo il nostro modo di vivere , ...

Meteo Valsesia - Inizia Domani sera una settimana di maltempo : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Meteo Valsesia - Inizia domani ...

Stasera e Domani alle 21 Arturo Brachetti in scena al Teatro Regio : Si conclude la quarta edizione della rassegna "Tutti a Teatro" realizzata da Caos Organizzazione Spettacoli in partnership con Arci Parma

Domani sera a Civitanova l'andata del derby di Champions : Sul sito www.radiodolomiti.com è possibile consultare tutte le frequenze del network regionale e, allo stesso tempo, ascoltare in streaming la cronaca della partita, accedendo alla sezione 'on air'. ...

Domani sera a Perugia gara-1 della semifinale dei Playoff : ... www.trentinovolley.it, mentre su www.radiodolomiti.com sarà inoltre possibile ascoltare la radiocronaca in streaming, accedendo alla sezione 'On Air'. In tv la differita integrale della gara andrà ...

Volley : Superlega - Domani sera con Gara 1 fra Civitanova e Modena aprono le semifinali : L'altro confronto andrà in scena giovedì tra Sir Safety Conad Perugia e Diatec Trentino in diretta su RAI Sport + HD. I due incroci sono i remake delle semifinali del torneo 2016/17, nonché di Del ...

Senato - Brunetta : “Centrodestra compatto. Su Romani Domani sera avremo fumata bianca” : “Il centrodestra resta fermo sulle proprie convinzioni: originariamente si era detto nei vari incontri con le altre forze politiche alla nostra coalizione doveva andare la presidenza del Senato, è il nostro nome resta quello di Paolo Romani sul quale domani contiamo che arrivi la fumata bianca. Non comprendiamo l’atteggiamento dei 5 Stelle, comunque con l’ora non c’è nessun accordo al contrario di quanto dicono alcuni ...

Calabria : al via Domani sera con il concerto di Levante a Rende : ... la trentaduesima edizione del prestigioso Festival del live d'autore nazionale e internazionale ideato e diretto da Ruggero Pegna, che presenta ogni anno in Calabria alcuni dei più attesi spettacoli ...

Camere - stasera 'caminetto' Pd. Domani riunione gruppi M5s : Partiti al lavoro in vista della prima riunione delle Camere di venerdì per l'elezione dei presidenti. E' in programma per questa sera, secondo quanto confermano all'Ansa diverse fonti, un vertice del ...

Domani sera la Diatec Trentino si gioca la final-6 di Champions : Sul sito www.radiodolomiti.com è possibile consultare tutte le frequenze del network regionale e, allo stesso tempo, ascoltare in streaming la cronaca della partita, accedendo alla sezione 'on air'. ...

Ondata di Caldo africano in atto al Sud : il picco tra stasera e Domani mattina - temperature incredibili [DATI LIVE] : Aumenta sempre di più il Caldo di queste ore sull’Italia: in tutto il Paese è una giornata tipicamente Primaverile. Al Nord abbiamo +16°C a Ferrara, +15°C a Padova e Merano, +14°C a Milano, Torino, Bologna, Verona, Trento, Mantova, Vicenza e Sondrio. Al Centro +20°C a Pescara, +19°C a Guidonia, +18°C a Roma, +17°C ad Ancona e Latina, +15°C a Firenze. Ma le temperature più elevate, ovviamente, si registrano al Sud, in modo particolare in ...

Allerta Meteo Liguria : criticità “gialla” per temporali da Domani sera : La Liguria sarà interessata da una perturbazione atlantica a cavallo fra sabato e domenica. La protezione civile regionale ha diffuso un avviso di criticità di colore giallo per temporali sui bacini piccoli e medi di tutta la regione: l’Allerta Meteo è valida dalle 20 di domani, sabato 10 marzo 2018. I primi effetti della perturbazione si vedranno già domani con una giornata nuvolosa caratterizzata da piogge sparse e isolati ...

Astori - Domani i funerali : la salma passerà davanti allo stadio : La salma di Davide Astori passerà davanti allo stadio Franchi prima dei funerali, che si terranno alle 10 di domani nella Basilica di Santa Croce a Firenze. Sarà un modo per salutare il capitano per i ...