Domani a Fico il pre incarico per un governo M5S-Pd

Domani la Casellati riferirà a Mattarella. Ipotesi incarico a Fico per trovare intesa M5s-Pd : Il capo dello Stato pronto al piano B: chiedere al presidente della Camera di esplorare un'eventuale intesa tra grillini e democratici con Renzi che potrebbe dare il via libera -

Vitalizi : Domani incontro Fico-Boeri : ANSA, - ROMA, 17 APR - Il presidente della Camera Roberto Fico incontrerà domani pomeriggio a Montecitorio il presidente dell'Inps Tito Boeri. L'incontro, che verterà sui Vitalizi dei parlamentari,...

Smog Venezia : da Domani terminano le limitazioni al traffico veicolare : Da domani, lunedì 16 aprile 2018, a Venezia decadono tutte le ordinanze atte a limitare la dispersione in atmosfera delle polveri sottili durante il periodo invernale così come previsto dall’Accordo Padano siglato tra Veneto, Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna. Nello specifico cessa la valenza delle ordinanze n. 747/2017 “limitazioni termiche, combustioni all’aperto e spandimenti zootecnici” e la n. 749/2017 “Limitazione del traffico ...

M5s - De Luca : “Fico in bus? Domani metto il giubbino - scambio look con Salvini e vado a lavoro in bicicletta” : “Siamo arrivati a un livello di demagogia e truffa mediatica che per me è francamente insopportabile. Ho un’età che mi rende intollerante rispetto alle prese in giro”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel suo consueto appuntamento settimanale su Lira Tv, commenta la iniziativa di molti leader di partito, che alla prima tornata di consultazioni sono andati al Quirinale senza auto blu. E aggiunge: “Mi ha procurato un un ...

Traffico di Pasquetta - operazione rientro Code alle frontiere e sulla Milano-Venezia Oggi sole - ma da Domani torna la pioggia : sulla A4 coda tra Padova e Vicenza e 11 km di incolonnamenti nei pressi di Verona. Situazioni difficili in corrispondenza con le maggiori città e nei tratti verso il mare

M5s - la bomba di Mario Adinolfi su Di Maio : 'Vince la lobby gay grillina. Oggi Fico e Domani...' : La ' lobby gay dentro il Movimento 5 Stelle ' colpisce ancora. Dopo Luigi Bisignani , che aveva sparato la bomba dalle pagine del Tempo , arriva Mario Adinolfi , leader ultra-cattolico del Partito ...

Domani si comincia a votare senza certezze. Ma sono molti a credere che sabato passino Fico e Bernini : L'insistenza di Forza Italia su Romani costringe i Cinquestelle a cambiare strategia. L'unica certezza è che da domattina, con Napolitano arbitro in Senato e Giachetti, a gestire Montecitorio, si ...

Blocco traffico tir - Sevel blocca produzione stanotte e Domani per : Chieti - La Sevel di Atessa (Chieti) ha deciso la sospensione della produzione del furgone Ducato a causa del mancato arrivo dei materiali conseguente al Blocco della circolazione dei mezzi pesanti, per il maltempo, in autostrada e sulle strade della provincia di Chieti. I tir non hanno quindi potuto raggiungere lo stabilimento. La prima sospensione del lavoro ha riguardato il turno pomeridiano di oggi, fino alle 22:15; stop anche per il turno ...