DIAZ-CANEL NUOVO PRESIDENTE DI CUBA | CHI È IL DOPO CASTRO Sulla politica estera | “Ordine

Cuba - DIAZ-Canel è il nuovo presidente : L’Avana, 19 apr. (AdnKronos/Dpa) – Il Parlamento Cubano ha eletto Miguel Diaz-Canel presidente. Il 57enne succede a Raul Castro, 86 anni, ed è la prima figura istituzionale esterna alla famiglia Castro a guidare il paese.Diaz-Canel ha ottenuto il 99,83% dei voti. I parlamentari hanno approvato anche la nomina di Salvador Valdes a primo vicepresidente del governo per i prossimi 5 anni. Il Parlamento, secondo un iter non usuale, si è ...

Cuba - DIAZ-Canel è il nuovo presidente. “Continuità alla Rivoluzione - nessuno spazio al capitalismo” : Il Parlamento Cubano ha eletto Miguel Diaz-Canel presidente. Il 57enne succede a Raul Castro, 86 anni, ed è la prima figura istituzionale esterna alla famiglia Castro a guidare il paese. Diaz-Canel ha ottenuto il 99,83% dei voti. I parlamentari hanno approvato anche la nomina di Salvador Valdes a primo vicepresidente del governo per i prossimi 5 anni. Il Parlamento, secondo un iter non usuale, si è riunito in sessione nell’arco di due giorni. ...

Miguel DIAZ-Canel è il nuovo presidente di Cuba. "La Revolución continua" - anche senza i Castro : L'era Castro a Cuba è ufficialmente terminata, ma "la Revolución continuerà" con il nuovo presidente, Miguel Diaz-Canel, eletto dall'Assemblea Nazionale dell'isola in sostituzione del generale Raul Castro, che si ritira dal potere dopo dieci anni alla guida del Paese.Il nuovo presidente è stato votato da 603 dei 604 deputati, con una percentuale quindi del 99,83%. Ad affiancare Diaz-Canel, come vice presidente, ...

