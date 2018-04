Dialisi peritoneale per 10% pazienti : La politica e gli amministratori devono aiutarci, perché la Dialisi non può essere solo autogestita. Il paziente è invecchiato, ha bisogno di una Dialisi assistita che può essere sicuramente aiutata ...

Dialisi peritoneale per 10% pazienti : Lecco, 19 apr. (AdnKronos Salute) – In Dialisi fra le braccia di Morfeo. Ripulire il sangue di notte, mentre si dorme a casa nel proprio letto, è una delle possibilità offerte ai pazienti con insufficienza renale cronica dalla Dialisi peritoneale. Ma la metodica stenta a decollare, viene ancora prescritta in misura di gran lunga inferiore rispetto a quella extracorporea, che si fa prevalentemente in ospedale o in ambulatori specialistici ...