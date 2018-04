Dialisi peritoneale per 10% pazienti

meteoweb.eu

(Di giovedì 19 aprile 2018) Lecco, 19 apr. (AdnKronos Salute) – Infra le braccia di Morfeo. Ripulire il sangue di notte, mentre si dorme a casa nel proprio letto, è una delle possibilità offerte aicon insufficienza renale cronica dalla. Ma la metodica stenta a decollare, viene ancora prescritta in misura di gran lunga inferiore rispetto a quella extracorporea, che si fa prevalentemente in ospedale o in ambulatori specialistici dedicati 3 volte a settimana. E i numeri restano sbilanciati a favore di quest’ultima: ad oggi in Italia, secondo i dati del Registro nazionale voluto e gestito dalla Società italiana di nefrologia (Sin), su un totale di circa 45 milain trattamento dialitico, intorno a 4.500 utilizzano la, cioè solo il 10% della popolazione in.“Troppo pochi rispetto a quanti potrebbero beneficiare di un tale approccio ...