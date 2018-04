Diabete | una bevanda molto nota ne riduce il rischio del 30%

Salute : una vita sana aiuta a prevenire il Diabete - parte la campagna del Ministero : Il diabete rappresenta un grosso problema sia di tipo sociale che economico: la spesa sostenuta dal Servizio sanitario nazionale per curare le persone con diabete ammonta a circa 15 miliardi di euro l’anno (Rapporto Arno diabete 2015); la spesa sanitaria pro capite annua nelle persone con diabete è circa doppia rispetto a quella dei non diabetici. Secondo i dati Istat 2016 in Italia sono oltre 3 milioni le persone affette da diabete, il 5,3% ...

Diabete : un’inaspettata scoperta può prevenire la retinopatia - una delle complicazioni più invalidanti della malattia : La retinopatia diabetica è considerata una delle complicazioni più invalidanti del Diabete e la causa principale di nuovi casi di perdita della vista tra gli adulti. Un nuovo studio della Michigan State University è stato il primo a scoprire che un particolare tipo di lipidi (grassi), che si pensava esistesse solo nella pelle, vive negli occhi e potrebbe giocare un ruolo importante nel prevenire la malattia oculare. Julia Busik, autrice ...

Diabete : una patologia che interessa 3 milioni di italiani : Una delle patologie più diffuse in Italia è il Diabete, che interessa, secondo i dati Istat 2016, oltre 3 milioni di persone: il 5,3% dell’intera popolazione. Una malattia che rappresenta un grosso problema sia di tipo sociale che economico: la spesa sostenuta dal Servizio sanitario nazionale per curare le persone con Diabete ammonta a circa 15 miliardi di euro l’anno (Rapporto Arno Diabete 2015). E la spesa sanitaria pro capite ...

Proposta una classificazione del Diabete in sei tipi : Un gruppo di esperti ha proposto di classificare il diabete in sei tipi, caratterizzati ciascuno dall’evoluzione negli anni della malattia e dalla frequenza di comparsa di patologie associate. L’obiettivo della nuova classificazione sarebbe quello di definire meglio ogni singolo caso, assegnando approcci personalizzati. Il diabete è classificato da tempo nella forma di tipo 1 e in quella di tipo 2 ma, secondo Ahlqvist e colleghi, il diabete di ...

Obesità e Diabete di tipo 2 : ecco come una colazione molto energetica aiuta a perdere peso : Nei pazienti con Obesità e diabete di tipo 2, un programma alimentare che include una colazione molto energetica favorisce la perdita di peso, migliora il diabete e diminuisce il bisogno di insulina, secondo un nuovo studio. Lo studio è stato condotto dai ricercatori della Tel Aviv University su 11 donne e 18 uomini che avevano in media 69 anni, Obesità e diabete di tipo 2 e che facevano uso di insulina. I pazienti sono stati assegnati in modo ...

Il Diabete è di 5 tipi - non solo 2 : “E’ il primo passo verso una cura personalizzata della malattia” : Secondo un nuovo studio pubblicato su “The Lancet diabetes and Endocrinology” condotto da esperti del Lund University diabetes Centre (Svezia) e dell’Institute for Molecular Medicine (Finlandia), sarebbero 5 i tipi di diabete in età adulta, non solo 2. “E’ il primo passo verso una cura personalizzata di questa malattia“, spiega l’autore senior Leif Groop, endocrinologo. La nuova classificazione è infatti ...