Di Maio ' Ok al sostegno di Forza Italia | ma governo solo con la Lega' Salvini ' Governo

Di Maio : no tavolo a 4 - sì sostegno non ostile Fi e FdI. Ma Salvini : governo con intero centrodestra : Resta il muro contro muro M5s-Lega. Il capo politico 5 stelle ribadisce il suo no a un tavolo a quattro, con Salvini, Berlusconi e Meloni: "E' molto complicato per noi digerire questo scenario". Ma il leader del Carroccio replica: il governo si fa con tutto il centrodestra, non vorrei ci fosse qualcuno che non lo vuole far partire

Di Maio : intesa solo con la Lega Salvini : ora scendo in campo io M5S : ok al sostegno esterno di Fi : Sembrava che fosse davvero la volta buona. Nel primo pomeriggio Matteo Salvini esce dall'incontro con il presidente Casellati insieme a Berlusconi e alla Meloni, parla di "segnali positivi" ed esprime ottimismo fino all'hashtag #andiamoagovernare Segui su affaritaliani.it

Salvini : “Il M5S tolga il veto su Berlusconi”. Di Maio : “Dialogo con Lega - ma ci sono dei limiti” - però apre al sostegno esterno di Fi e Fdi : L’incontro tra Luigi Di Maio, Giulia Grillo e Danilo Toninelli, rappresentanti del M5S, e la presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati, che ieri ha ricevuto un mandato esplorativo dal Capo dello Stato Mattarella è durato circa un’ora. Di Maio ha risposto a Salvini che ne primo pomeriggio aveva invitato i 5S a non porre veti a Berlusconi: «Co...

Governo - consultazioni Casellati. Di Maio : “Firma contratto solo con Lega. Non ostile il sostegno esterno di Forza Italia” : E’ il giorno del secondo giro di consultazioni della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, incaricata del mandato esplorativo dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella di verificare un’eventuale maggioranza da comporre tra i partiti di centrodestra e i Cinquestelle. La presidente Casellati andrà domani al Quirinale a riferire gli esiti dei colloqui al capo dello Stato. Le premesse non sembrano positive: ...

'Prendi la bici e - con umiltà - vai a dare il tuo sostegno a Di Maio'. L'appello di Celentano a Renzi : So che in politica non si usa, perché per i politici l'unico binario percorribile è quello del risentimento. Ma tu forse sei diverso. Perché magari sai anche perdere. E d'altra parte non c'è altro ...

Governo : Fraccaro - mai sostegno senza Di Maio premier : Roma, 4 apr. (AdnKronos) – “Luigi Di Maio è l’unico presidente del Consiglio che siamo disposti a sostenere”. A ribadirlo, senza giri di parole, è Riccardo Fraccaro, deputato del M5S e questore anziano della Camera, in un’intervista su Avvenire.A chi gli chiede se sia ipotizzabile un esecutivo senza Di Maio alla guida, “mai, nel modo più assoluto – risponde secco – Diciamolo chiaramente una volta ...