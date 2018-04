Di Maio non toglie il veto a Berlusconi | “Dialogo solo con Lega” Salvini | “Scendo in

Di Maio gela la Lega : 'Non tratto con Berlusconi e Meloni' - Ma si tenta il dialogo sull'appoggio esterno di FI e FdI : FI: "M5s immaturi, non vogliono formare il governo" - "E' evidente che un governo a guida M5s non credo che potrebbe avere l'appoggio né esterno, né interno, di Forza Italia o di Fratelli d'Italia", ...

Di Maio : governo con Lega - ma non mi siedo al tavolo con Berlusconi : Roma, 19 apr. , askanews, Sì a un governo con la Lega ma solo con l'appoggio esterno di Forza e Fratelli d'Italia. Lo ha detto Luigi Di Maio, capo politico del M5S, al termine delle consultazioni con ...

Di Maio : no tavolo a 4 - sì sostegno non ostile Fi e FdI. Ma Salvini : governo con intero centrodestra : Resta il muro contro muro M5s-Lega. Il capo politico 5 stelle ribadisce il suo no a un tavolo a quattro, con Salvini, Berlusconi e Meloni: "E' molto complicato per noi digerire questo scenario". Ma il leader del Carroccio replica: il governo si fa con tutto il centrodestra, non vorrei ci fosse qualcuno che non lo vuole far partire

Non c'è l'accordo fra il centrodestra e il M5S - Di Maio : «Sì all’appoggio esterno di FI». No di Berlusconi. Salvini : «Scendo io in campo» : Il leader del Movimento 5 Stelle conferma di essere disponibile a fare un governo con la Lega e con l'appoggio esterno di Forza Italia e Fratelli d'Italia

Di Maio non toglie il veto a Berlusconi : “Dialogo solo con Lega”. Salvini : “Con tutto il centrodestra o nulla” : L’incontro tra Luigi Di Maio, Giulia Grillo e Danilo Toninelli, rappresentanti del M5S, e la presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati, che ieri ha ricevuto un mandato esplorativo dal Capo dello Stato Mattarella è durato circa un’ora. Di Maio ha risposto a Salvini che ne primo pomeriggio aveva invitato i 5S a non porre veti a Berlusconi: «Co...

Matteo Renzi - il retroscena di Minzolini : 'Non solo Mattarella - il pressing per fargli fare un governo con Di Maio' : L'obiettivo di Matteo Salvini è scoperto: ottenere un passo indietro da Luigi Di Maio o mandarlo a schiantarsi. Non da solo, però, ma con Matteo Renzi . Anche il secondo giro di consultazioni con ...

Forza Italia : "Di Maio immaturo - non vuol fare il governo" : "Il supplemento di veto pronunciato dal Movimento 5 Stelle dimostra, al di là di ogni ragionevole dubbio, il rifiuto di formare un governo. Si tratta dell'ennesima prova di immaturità consumata a danno degli Italiani. Il centrodestra unito e Forza Italia hanno invece dimostrato di essere pronti e compatti nella volontà di dare le risposte che il Paese necessita". È quanto si legge in una nota di Forza Italia, in ...

Consultazioni - Di Maio : pronti a discutere di programmi - ma non oltre certi limiti : Il capo politico del M5s ribadisce il suo no a un tavolo a quattro, con Salvini, Berlusconi e Meloni: "E' molto complicato per noi digerire questo scenario"

Governo - consultazioni Casellati. Di Maio : “Firma contratto solo con Lega. Non ostile il sostegno esterno di Forza Italia” : E’ il giorno del secondo giro di consultazioni della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, incaricata del mandato esplorativo dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella di verificare un’eventuale maggioranza da comporre tra i partiti di centrodestra e i Cinquestelle. La presidente Casellati andrà domani al Quirinale a riferire gli esiti dei colloqui al capo dello Stato. Le premesse non sembrano positive: ...

"Non mi siedo al tavolo con Berlusconi" - il 'nì' di Di Maio fa vacillare l'intesa pentaleghista : La delegazione del M5S, composta da Luigi Di Maio e dai due capigruppo di Camera e Senato Giulia Grillo e Danilo Toninelli, ha incontrato a Palazzo Giustiniani il presidente del Senato...

Forza Italia : "Di Maio immaturo - non vuole fare il governo" : "Il supplemento di veto pronunciato dal Movimento 5 Stelle dimostra, al di là di ogni ragionevole dubbio, il rifiuto di formare un governo. Si tratta dell'ennesima prova di immaturità consumata a danno degli Italiani. Il centrodestra unito e Forza Italia hanno invece dimostrato di essere pronti e compatti nella volontà di dare le risposte che il Paese necessita". È quanto si legge in una nota di Forza Italia, in ...

Non c'è l'accordo fra il centrodestra e il M5S - Di Maio : «Oltre determinati limiti non possiamo andare» : Il leader del Movimento 5 Stelle conferma di essere disponibile a fare un governo con la Lega e con l'appoggio esterno di Forza Italia e Fratelli d'Italia

Di Maio : oltre certi limiti non possiamo : 19.48 Con Salvini "abbiamo avuto sintonia su vari temi" e c'è "disponibilità a discutere sui programmi e di questioni che riguardano l'Italia, ma oltre determinati limiti non possiamo andare". Così il leader M5S, Di Maio, dopo l'incontro con la presidente del Senato,Casellati, ribadendo di essere pronto al "contratto di governo" solo con la Lega "Siamo disponibili a considerare non ostile un sostegno da FI e FdI". Ma nessun tavolo a 4, con ...

Governo : Delrio - differenze politiche tra Di Maio e Fico? Non ne ho viste : Roma, 19 apr. (AdnKronos) – “differenze politiche tra Di Maio e Fico? Io non ne ho viste”. Lo ha detto Graziano Delrio, capogruppo Pd alla Camera, a Carta Bianca su Rai3. L'articolo Governo: Delrio, differenze politiche tra Di Maio e Fico? Non ne ho viste sembra essere il primo su CalcioWeb.