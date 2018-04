Di Maio | intesa solo con la Lega Salvini | ora scendo in campo io M5S | ok al sostegno

Casellati - niente intesa centrodestra-M5S. Di Maio : «Sì a sostegno da Fi e Fdi ma il governo è solo con la Lega» : Chiuso senza risultati anche il secondo roud di consultazioni condotte dal presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati per formare un governo M5S-Lega, che a questo punto sembra...

"Non mi siedo al tavolo con Berlusconi" - il 'nì' di Di Maio fa vacillare l'intesa pentaleghista : La delegazione del M5S, composta da Luigi Di Maio e dai due capigruppo di Camera e Senato Giulia Grillo e Danilo Toninelli, ha incontrato a Palazzo Giustiniani il presidente del Senato...

Luigi Di Maio è fregato : dopo la Casellati intesa Pd-Fico per il governo : Per Luigi Di Maio la corsa pare finita. Il candidato premier dei 5 Stelle ha dato tempo fino a domenica a Matteo Salvini prima di chiudere il "forno" leghista. Ma l'impressione è che sia il suo, di "forno" a essersi ormai spento. Matteo Salvininon pare voler mollare Berlusconi e Mattarella ha perso la pazienza, scegliendo, come farà oggi, Elisabetta Casellati per un incarico esplorativo.Allo stesso tempo, l'altro ...

"L'Ue è il nostro paletto per un'intesa di governo con Di Maio : il M5s sta con Macron?". Parla Fontana - vicesegretario della Lega : "E' molto importante capire dove si posizioneranno i Cinque stelle in Europa: se è vero che stanno tentando la strada dell'alleanza con l'ultraliberista Macron che ha in mente un'idea di Europa diversa dalla nostra. Se si vuol fare un governo insieme, è fondamentale sedersi a un tavolo e discutere di programma, come in Germania. Con punti chiari, nero su bianco e non solo sull'Italia: è fondamentale stabilire il superamento ...

Berlusconi a Termoli : «Di Maio non può dirmi cosa fare» Salvini : «L’intesa? Un’altra» Video : lo show del Cavaliere : Mentre Luigi Di Maio gli chiede di fare un passo di lato, lui va avanti e pensa alle prossime elezioni nella Regione, primo test per verificare i rapporti di forza interni ed esterni alla coalizione dopo le politiche di marzo

Telefonata Salvini-Di Maio - scelto presidente commissione speciale. Torna l'intesa? : Torna l’intesa tra Cinque Stelle e Lega per la nascita del governo? Di Maio e Salvini oggi si sono sentiti al telefono, una lunga chiacchierata. Di cosa si è parlato in concreto? I due leader si sono messi d’accordo per la presidenza della commissione speciale della Camera: andrà al deputato leghista Nicola Molteni (nei giorni scorsi si era fatto il nome del vice segretario Giorgetti).Ma cos’è la commissione speciale, di cui fanno parte 40 ...

Lega-M5S - Mattarella vede l'intesa vicina Di Maio e Salvini : Camere siano operative : La fase di decantazione sta producendo risultati. Nel secondo giro di consultazioni il presidente sonderà i partiti anche sulla politica estera, a partire dalla Siria

Intesa Salvini-Di Maio - Camere operative subito. Leader M5s a Berlusconi : 'Lasci fare governo a nuove generazioni' : Luigi Di Maio e Matteo Salvini , si apprende in nota congiunta di Lega e M5S, si sono sentiti oggi al telefono e con spirito di collaborazione per rendere operativo il Parlamento al più presto, hanno ...

Telefonata Salvini-Di Maio - nuova intesa : «Il Parlamento sia subito operativo» : intesa sul leghista Molteni per la presidenza della commissione speciale a Montecitorio: l’accordo raggiunto per poter varare il Def, il Documento di programmazione economica e finanziaria

Più lontana l'intesa Lega-M5s. Di Maio chiude la porta ad un governo con il Centrodestra mentre apre al Pd : Inviti e ripicche tra i due leader, con Salvini che tenta l'avvicinamento: 'basta vertici, abbiamo il 51% di possibilità di fare un governo Centrodestra-5Stelle. Il candidato premier del Movimento, ...