Di Maio gela la Lega | ' Non tratto con Berlusconi e Meloni' - Ma si tenta il dialogo

Governo - Di Maio gela Salvini "Il contratto solo con la Lega" Il pomeriggio del quasi quasi... : Sembrava che fosse davvero la volta buona. Nel primo pomeriggio Matteo Salvini esce dall'incontro con il presidente Casellati insieme a Berlusconi e alla Meloni, parla di "segnali positivi" ed esprime ottimismo fino all'hashtag #andiamoagovernare Segui su affaritaliani.it

Unico 'forno' è Mattarella : Renzi e il Pd respingono le aperture di Di Maio e preparano lo scongelamento su una proposta del presidente : Mentre in aula scorre sonnacchioso il dibattito sulla Siria dopo l'informativa di Paolo Gentiloni, in Transatlantico al Senato i Renziani si mostrano alquanto annoiati dalla mossa di Maurizio Martina di proporre tre punti programmatici per ribadire le idee del Pd. Proprio oggi che Luigi Di Maio va promettendo nuove aperture al Pd, dichiarando chiusa la fase del dialogo con Matteo Salvini. "Non era questo il giorno", è il ragionamento ...

Governo - sponda Di Maio a Salvini : 'Tutto congelato fino al 30 aprile' : Luigi Di Maio congela tutto fino a dopo le elezioni regionali del 22 e 29 aprile. Sia il M5S che la Lega infatti hanno più volte ribadito che serve tempo per perfezionare un'intesa già codificata e ...

Salvini : «Governo Centrodestra e 5 Stelle». Di Maio lo gela : «Mai l’ammucchiata» : Il leader parla di una possibilità al 51 per cento di poter stare insieme, ma il leader pentastellato si rifiuta categoricamente anche solo di pensarci

Salvini insiste per un accordo centrodestra-M5S. Di Maio lo gela : “Mai con Berlusconi” : La strada che porta a un governo formato dal centrodestra e dal Movimento 5 stelle sembra farsi ancor più in salita. Al moderato ottimismo espresso questa mattina da Matteo Salvini («ci sono il 51% di possibilità» di far nascere insieme un esecutivo), il leader pentastellato risponde via Twitter per ribadire la posizione più volte espressa: l’opera...

La Fornero ad Affari gela Di Maio : "Ha già cambiato posizione" "Dietrofront sul reddito-cittadinanza" : La dichiarazione del ministro del Lavoro in pectore del M5S Pasquale Tridico sul reddito di inclusione? "Direi che si tratta di un cambiamento di posizione di 180 gradi sul reddito di cittadinanza. Cioè totale. E' una conferma che in campagna elettorale si dice una cosa e poi, quando ci si avvicina al governo, l'atteggiamento delle forze politche è completamento diverso". L'ex ministro del Welfare Elsa Fornero, intervistata da Affaritaliani.it, ...

Salvini gela Di Maio 'Se dice io o nessuno - non se ne fa niente'. La replica 'Conta la voto popolare - noi al 32 ' : Ma ecco la cronaca di questa giornata di scontro tra Cinquestelle e Lega. Alfonso Bonafede , M5s, Condividi • UNA MATTINATA CHIARA, BONAFEDE: DI Maio PREMIER O NIENTE La strategia del Movimento ...

Di Maio gela Salvini : "Conta la volontà popolare" : "Il premier deve essere espressione della volontà popolare . Il 17% degli italiani ha votato Salvini premier, il 14 Tajani premier, il 4 Meloni premier. Oltre il 32% ha votato il MoVimento 5 Stelle e ...

Governo - Salvini gela Di Maio "Niente veti su FI - salta tutto" : Solo tattica o prima spaccatura tra Movimento 5 Stelle e Lega? Difficile a dirsi. Ma pare che Luigi Di Maio non sia affatto propenso a rinunciare alla premiership. "Io non posso e non intendo rinunciare a guidare il Governo", avrebbe detto nelle ultime ore il grillino. Un messaggio che ha fatto infuriare Matteo Salvini. Tanto che, dopo essersi detto "prontissimo" a fare il presidente del Consiglio, ma non a tutti i costi ("Non è o me o la ...

Salvini : "Governo? No pregiudizi su Di Maio". Ma Berlusconi lo gela : Il leader della Lega: "Governo col M5s? Tutto possibile, escluso il Pd". Ma il Cavaliere lo gela: "Aperture ai grillini? Sì, per cacciarli fuori". Centrodestra al lavoro sul progetto di manovra. ...