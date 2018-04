Di Maio | “Contratto di governo solo con la Lega | sì a sostegno esterno di Fi e Fdi”

Di Maio : “Contratto a due o niente” : Roma, 19 apr. (Adnkronos) – “Siamo disponibili anche a considerare non ostile un sostegno da Fi e Fdi” ma “il governo si forma su un contratto firmato da due persone, da me e Salvini”. Così il capo politico M5S Luigi Di Maio al termine delle consultazioni con Elisabetta Alberti Casellati.“Non ci si può chiedere di ricominciare da capo con tavoli” che già durante la fase per le presidenze delle due Camere ...

Mattarella “ora nuove Consultazioni”/ Di Maio - “contratto Governo con Pd o Lega” - scontro Salvini-Berlusconi : Consultazioni Quirinale da Mattarella: Governo, "non c'è maggioranza", diretta streaming video. Di Maio, "contratto con Lega o Pd", Salvini "Centrodestra unito", Berlusconi "niente M5s"(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 19:02:00 GMT)

Di Maio : “Contratto di governo con Lega o Pd” : Roma, 5 apr. (AdnKronos) – “Noi non proponiamo un’alleanza di governo ma un contratto di governo per il cambiamento dell’Italia. E’ un contratto sul modello tedesco e che noi proporremo perché vogliamo che le forze politiche si impegnino di fronte agli italiani sui punti da realizzare”. Lo ha detto Luigi Di Maio al termine delle consultazioni al Quirinale. “Il vantaggio che abbiamo di essere un movimento ...

Governo - Di Maio : “Contratto sui temi. Nessun inciucio - ma impegno”. Lega : “Politica veti porta a voto”. Pd : “Teatrino” : Un contratto di Governo come quello tedesco: che sia scritto nero su bianco, che affronti i “temi” senza “inciuci, accordi o alleanze” e che sia sottoscritto dalle forze politiche che accettano “l’impegno“. Alla vigilia della salita al Colle per le consultazioni con Sergio Mattarella, Luigi Di Maio rilancia la proposta rivolta in primis al Partito democratico e poi alla Lega, ma senza Silvio Berlusconi. ...

