Di Maio | Contratto a due o niente

Governo - Di Maio gela Salvini "Il contratto solo con la Lega" Il pomeriggio del quasi quasi... : Sembrava che fosse davvero la volta buona. Nel primo pomeriggio Matteo Salvini esce dall'incontro con il presidente Casellati insieme a Berlusconi e alla Meloni, parla di "segnali positivi" ed esprime ottimismo fino all'hashtag #andiamoagovernare Segui su affaritaliani.it

Governo - consultazioni Casellati. Di Maio : “Firma contratto solo con Lega. Non ostile il sostegno esterno di Forza Italia” : E’ il giorno del secondo giro di consultazioni della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, incaricata del mandato esplorativo dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella di verificare un’eventuale maggioranza da comporre tra i partiti di centrodestra e i Cinquestelle. La presidente Casellati andrà domani al Quirinale a riferire gli esiti dei colloqui al capo dello Stato. Le premesse non sembrano positive: ...

Di Maio : contratto con Lega - Salvini dica : 17.47 "Il M5S è pronto a sottoscrivere un contratto di governo solo con la Lega, e non con tutto il centrodestra". E' quanto ribadisce il leader M5S Di Maio alla presidente del Senato, Casellati. Il centrodestra, dice, è "un artifizio elettorale" e queste consultazioni dimostreranno che "l'idea di un governo di centrodestra è fallita". "Noi e la Lega le uniche forze in grado di dialogare". Infine il messaggio a Salvini: "Di tempo non c'è più, ...

Vittorio Feltri : 'Luigi Di Maio vuole un contratto alla tedesca ma scorda di essere napoletano. E Matteo Salvini...' : ... ma non impedì a Bettino - pur con un bottino di voti nettamente inferiore a quello di Matteo - di diventare presidente del Consiglio per anni e di essere un protagonista sulla scena politica dei ...

Di Maio : “Stiamo studiando obiettivi comuni con Lega e Pd - a loro proponiamo contratto. Centrodestra unito è danno al Paese” : “Voglio che sappiate che il M5s è al lavoro per un governo che dia risposte, chi si ostina a proporre un Centrodestra unito propone una strada non percorribile e che può fare anche danno al Paese”. Lo afferma il capo politico del M5s Luigi Di Maio arrivando al Vinitaly (leggi l’articolo)e aggiungendo di avere fiducia nel Capo dello Stato. E ancora: “Noi non siamo fermi, lavoriamo per un contratto di governo sui temi, per ...

Alessandra Mussolini ridicolizza Luigi Di Maio : 'Ma nel suo contratto si parla anche delle galosce da indossare?' : A L'aria che tira di Myrta Merlino si parla del fantomatico contratto 'alla tedesca' proposto da Luigi Di Maio per trovare un'intesa sul prossimo governo. Un accordo preventivo, proprio come avvenuto ...

Pd - Orlando 'Contratto di Di Maio poco credibile. Ma in democrazia nessuno è spettatore'. Martina 'Ripartiamo dal reddito di inclusione' : ROMA - 'In democrazia nessuno è spettatore specialmente quando ci si trova in una situazione difficile come la nostra'. Il ministro della Giustizia uscente Andrea Orlando , ospite di Circo Massimo su ...

Pd - Orlando 'Contratto di Di Maio poco credibile. Ma in democrazia nessuno è spettatore' : ROMA - 'In democrazia nessuno è spettatore specialmente quando ci si trova in una situazione difficile come la nostra'. Il ministro della Giustizia uscente Andrea Orlando , ospite di Circo Massimo su ...

DI Maio A PD E LEGA : “PRONTI PER CONTRATTO DI GOVERNO”/ Il diktat di Mattarella : niente voto anticipato : Luigi Di MAIO al Pd, "diamo governo all'Italia": il leader del M5s dopo le difficoltà con Salvini guarda a Renzi. "Sotterriamo l'ascia di guerra", dice. La stoccata a Salvini e Berlusconi(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 21:30:00 GMT)

Di Maio : contratto di governo con Lega-Pd - noi pronti : Orfini: Pd alternativo, appello M5s non cancella tutto - Siamo alternativi al m5s per cultura politica, programmi e visione sul futuro del paese. Non sarà certo un appello strumentale a cancellare ...

Cos'è e come funziona la proposta di Di Maio di un "contratto alla tedesca" (e perché conviene al M5S) : Un contratto di governo alla tedesca. E' questa la proposta che Luigi Di Maio e il Movimento Cinque Stelle hanno fatto alla Lega o al Pd all'alba delle consultazioni con il Capo dello Stato per la formazione di un nuovo governo. Sul blog dei grillini è apparsa il 4 aprile scorso una lettera in cui l'ex candidato premier scrive: "Proponiamo un contratto di governo come quello che viene sottoscritto dalle principali forze politiche in ...