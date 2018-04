Di Maio cade nel trappolone di Salvini e cerca una via d' uscita

Consultazioni : pressato dalle scadenze internazionali - dopo il fallimento del piano Salvini-Di Maio - Mattarella prenderà la sua iniziativa : pre-incarico o esploratore : C'è, al tempo stesso, la constatazione di un fallimento (con annesse responsabilità), e una sfida, nelle parole che Sergio Mattarella pronuncia al termine del secondo giro di Consultazioni. La constatazione dei "mancati progressi" dei partiti che, a quaranta giorni dal voto, si sono mostrati incapaci non solo di dar vita a un governo, ma anche di innescare un minimo di trattativa consapevole, in grado di ricondurre veti, calcoli e ...

Rocco Siffredi : "Voglio diventare nonno. I politici? Di Maio lo porterei in Academy" : Dalle riflessioni alla politica , Siffredi ha le idee chiare: ' Sono mille volte meglio di quelli di prima, hanno 'la voglia di', almeno ci provano. La vecchia guardia ha deluso, troppo impregnata di ...

Rocco Siffredi : “Di Maio? Lo porterei nella mia Academy. Salvini lo vedo come un attore hard performante ma senza controllo” : Rocco Siffredi è uno che di desideri se ne intende: sarà per questo che è stato scelto come testimonial della campagna “Stravoglia” di Volagratis.com che indaga i desideri degli italiani. Occasione, questa, nella quale il pornoattore ha rilasciato un’intervista a Raffaella Cagnazzo del Corriere della Sera: “Il mio desiderio più grande oggi è quello di avere più tempo da dedicare a me stesso. Sono una di quelle persone che ...

Vittorio Feltri - il feroce ritratto di Luigi Di Maio : da Galileo a Giggino - un drammatico segnale di decadenza : C' è qualcosa di tragico nel nostro glorioso Paese, che ha dato i natali a uomini illustri i quali hanno inventato e scoperto cose tali da aver cambiato il mondo. Citiamone alcune tanto per chiarirci le idee: la radio, il telefono, il motore a scoppio, la pila elettrica, la lampadina, il pianoforte, l' elicottero, il telescopio, i raggi X e i veicoli ...

Sulla strada di Di Maio verso il governo cade il tabù Renzi. Dal podio del Quirinale la mano tesa al Pd - tra sostanza e strategia : Il primo giro di consultazioni al Quirinale non doveva riservare sorprese. E così è stato. Almeno in larga parte. Nessun incarico, pre incarico, esplorazione. Non v'è traccia di un presidente del Consiglio, nemmeno in potenza. Ma un altro tabù è caduto nel faticoso incastro che non c'è fra le varie forze politiche. Lo ha demolito il Movimento 5 stelle. Perché quando alle 17.07 Luigi Di Maio ...

Alitalia - Gubitosi : scadenza resta il 30 aprile - poi si vedrà. Nessun acquirente e Di Maio e Salvini contrari a vendita : Teleborsa, - La scadenza del 30 aprile si avvicina a grandi passi e per il momento tutto lascia presagire che per quella data ad Alitalia non accadrà nulla. Il 30 aprile è la data fissata appunto dal ...

Alitalia - Gubitosi : "scadenza resta il 30 aprile - poi si vedrà". Nessun acquirente e Di Maio e Salvini contrari a vendita : La scadenza del 30 aprile si avvicina a grandi passi e per il momento tutto lascia presagire che per quella data ad Alitalia non accadrà nulla. Il 30 aprile è la data fissata appunto dal Governo entro ...

Cresce la fronda contro Di Maio L'obiettivo è quello di bruciarlo Ecco che cosa accade nei 5 Stelle : Mentre procede a tentoni verso la formazione di un nuovo governo, Luigi Di Maio ha altre gatte da pelare. Che nel m5s non sia amatissimo lo dimostrano i voti da lui raccattati alle parlamentarie online: poco più di quattrocento voti, quasi quanto un aspirante amministratore alle elezioni di condominio Segui su affaritaliani.it

[Il retroscena] La rivolta contro Salvini. Maroni - Zaia e Bossi minacciano : "Se vai con Di Maio cade tutto" : "Non sarò certo io a guidare un'eventuale scissione dentro la Lega, ma è una questione di coerenza politica. Diventa difficile stare contemporaneamente al governo con il centrodestra sui territori, ...

Renzi : Salvini-Di Maio negano confronto tv - accade solo in Italia : Roma, 1 mar. , askanews, - "A me è stato negato il diritto sacrosanto al confronto pre-elettorale. Non accade così da nessuna parte, soltanto in Italia qualcuno, nel caso Salvini e Di Maio, si rifiuta ...