Dermatite atopica | appello alle istituzioni per inserirla nei Livelli essenziali di

meteoweb.eu

: Dermatite atopica, l'appello alle Istituzioni: 'Inserirla nei Lea' - repubblica : Dermatite atopica, l'appello alle Istituzioni: 'Inserirla nei Lea' - paparone60 : Dermatite Atopica, che fare - TermediComano : @Anni60me Alle @TermediComano una cura naturale efficace e sicura per la dermatite atopica dei bambini, dagli 8 mes… -

(Di giovedì 19 aprile 2018) Larappresenta una malattia cutanea pruriginosa, cronica ed infiammatoria, il cui esordio coincide spesso con l’età pediatrica. Conosciuta anche come eczema atopico, questo tipo dinon fa distinzioni di età, comparendo talvolta già da neonati, bambini e adulti. In Italia sono oltre 35 mila adulti, e 8 mila di questi sono affetti dalla forma più grave. Questa malattia si distingue da altre forme diperché le manifestazioni cutanee ad essa correlate non coincidono con le aree in cui una data sostanza è posta a contatto con la pelle. Inoltre, lanon si manifesta solo a livello cutaneo, ma progredisce intaccando anche le mucose. Nella maggior parte dei soggetti affetti dasono collegati sintomi quali asma, rinite e rino-congiuntivitergica, in concomitanza con eruzioni cutanee e prurito. In occasione della ...