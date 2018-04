Deposito scorie | Sogin | noi pronti Dossier al nuovo governo

Basilicata - nucleare : no da parte di associazioni e sindacati al Deposito delle scorie : Ribadire la netta contrarieta’ all’individuazione sull’intero territorio della Basilicata del deposito nazionale di smaltimento delle scorie nucleari, gia’ espressa con le osservazione inviate lo scorso settembre nell’ambito della Vas (Valutazione ambientale strategica) per il Programma Nazionale per la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito. E’ questo il contenuto del documento che nei ...

Scorie nucleari - la carta del Deposito promessa e di nuovo svanita : Scorie nucleari (Photo by: Andia/UIG via Getty Images) Le due settimane di tempo sono passate e della carta nazionale delle aree potenzialmente idonee a ospitare il deposito italiano delle Scorie nucleari neanche l’ombra. Il 21 marzo il ministro dello Sviluppo economico uscente, Carlo Calenda, si era dato due settimane per chiudere la partita in ballo da due anni: la pubblicazione della mappa, detta Cnapi, con cui individuare le aree in ...

Deposito nucleare italiano - cosa significa gestire le scorie? : (Foto: Getty Images) Ci siamo quasi. A tre anni dalla stesura, la Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee (Cnapi), il documento che contiene la lista delle località compatibili alla costruzione del Deposito nazionale delle scorie nucleari, sta per essere resa pubblica dal ministro Carlo Calenda, che – almeno nelle intenzioni – vuole completare questa prima fase dell’iter prima di rimettere il mandato al suo successore. Come vi abbiamo ...

Rischio sismico : dove non può sorgere il Deposito di scorie nucleari : Smaltimento di scorie nucleari (foto: LaPresse) Per un paese come l’Italia, che la Protezione civile inserisce tra quelli “a maggiore Rischio sismico del Mediterraneo”, il pericolo terremoti è uno dei fattori che pesa di più nella scelta di dove collocare il futuro deposito nazionale delle scorie nucleari. Il centro accoglierà 75mila metri cubi di rifiuti radioattivi a media e bassa intensità che l’Italia negli anni ha prodotto e produrrà: ...

Calenda - è senza il Programma ma vuole indicare le aree per il Deposito di scorie nucleari : ... un problema ancora irrisolto nel mondo. Il problema reale insistono i senatori non è l'individuazione delle aree dove stoccare i rifiuti, ma rimane l'assenza in questo ambito di un Programma e di ...

In arrivo il decreto che individua le aree idonee per un Deposito di scorie nucleari in Italia. Caci e la comunità di Montalto di Castro ... : La Basilicata "non è disponibile ad accogliere un'area potenzialmente idonea ad ospitare il deposito di scorie nucleari: l'economia agricola e turistica del nostro territorio Capitale della cultura ...

Nucleare - come decide l’Italia dove costruire il Deposito delle scorie? : Scorie nucleari (foto Sogin) Tra qualche giorno gli italiani sapranno quali sono le località più adatte a ospitare il deposito nazionale del Nucleare. L’elenco è già pronto e non da poco tempo. La cosiddetta Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee (Cnapi) è stata consegnata il 2 gennaio del 2015 e da allora giace sotto chiave al ministero dello Sviluppo economico. Ora il ministro Carlo Calenda ha annunciato che la renderà pubblica prima ...

Nucleare - il governo pronto a indicare le aree per il Deposito delle scorie : scorie nucleari (foto Sogin) Il governo è pronto a pubblicare la carta con le aree adatte a ospitare il deposito nazionale delle scorie nucleari. La Cnapi (questo l’acronimo della mappa) evidenzierà i territori che hanno carte in regola per la costruzione del centro dove saranno stoccati 75mila metri cubi di scorie nucleari a bassa intensità. Ad annunciarlo è il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda. Interpellato a margine di un ...

Scorie nucleari / Deposito nazionale : una bomba atomica per il nuovo governo? : Quando si parla di grandi investimenti infrastrutturali nazionali per riavviare l'economia mai una volta, infatti, che venga nominato il Deposito nazionale per i rifiuti radioattivi. Si tratta ...