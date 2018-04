Deposito nucleare | carta dei siti potenziali pronta | la politica no

Basilicata - nucleare : no da parte di associazioni e sindacati al Deposito delle scorie : Ribadire la netta contrarieta’ all’individuazione sull’intero territorio della Basilicata del deposito nazionale di smaltimento delle scorie nucleari, gia’ espressa con le osservazione inviate lo scorso settembre nell’ambito della Vas (Valutazione ambientale strategica) per il Programma Nazionale per la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito. E’ questo il contenuto del documento che nei ...

Deposito nucleare italiano - cosa significa gestire le scorie? : (Foto: Getty Images) Ci siamo quasi. A tre anni dalla stesura, la Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee (Cnapi), il documento che contiene la lista delle località compatibili alla costruzione del Deposito nazionale delle scorie nucleari, sta per essere resa pubblica dal ministro Carlo Calenda, che – almeno nelle intenzioni – vuole completare questa prima fase dell’iter prima di rimettere il mandato al suo successore. Come vi abbiamo ...

Nucleare - Ispra : con istruttoria tecnica Deposito non è rinviabile : Palermo, 23 mar. , askanews, I rifiuti radioattivi 'vanno gestiti come fanno tutti i paesi al mondo. L'anomalia è che non l'abbiamo ancora fatto'. A ribadirlo a Palermo, a margine delle Giornate della ...

Nucleare : Calenda - giusto che cittadini conoscano lista siti per Deposito : Roma, 23 mar. (AdnKronos) – La pubblicazione della mappa dei siti adatti per il deposito Nucleare “è un impegno preso con Parlamento e Ue”. Così su twitter il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda spiegando ad un utente la decisione di fare il decreto entro la prossima settimana: “perché -sottolinea- rischiamo che saltino accordi internazionali per lo stoccaggio temporaneo. Perché sono pronto a scommettere che ...

Nucleare - come decide l’Italia dove costruire il Deposito delle scorie? : Scorie nucleari (foto Sogin) Tra qualche giorno gli italiani sapranno quali sono le località più adatte a ospitare il deposito nazionale del Nucleare. L’elenco è già pronto e non da poco tempo. La cosiddetta Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee (Cnapi) è stata consegnata il 2 gennaio del 2015 e da allora giace sotto chiave al ministero dello Sviluppo economico. Ora il ministro Carlo Calenda ha annunciato che la renderà pubblica prima ...

Nucleare : Calenda - mappa siti Deposito non discrezionale - frutto processo : Roma, 22 mar. (AdnKronos) – “La pubblicazione della mappa dei siti adatti per il deposito Nucleare non è atto discrezionale del Governo ma il termine di un lungo processo tecnico. C’è stato enorme ritardo che mette a rischio accordi con paesi che tengono materiale. Pubblicarla è atto dovuto di responsabilità/trasparenza”. Così in un tweet il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda dopo che ieri ha annunciato che ...

Nucleare - il Ministro Calenda annuncia la pubblicazione della mappa con i siti “idonei” al Deposito unico : proteste da Sardegna e Basilicata : “Ma stiamo scherzando! Non dovremmo dar seguito ad un atto dovuto sollecitato più volte da parlamento e Ue su una materia così delicata per ragioni di opportunismo politico?!“. A scriverlo su Twitter è il Ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda, rispondendo a un utente che sosteneva come la pubblicazione della Cnapi, la Carta dei siti idonei ad ospitare il deposito nazionale dei rifiuti Nucleare, non dovesse essere pubblicata ...