demopolis fiducia consumatori

agi

: Clima sociale e fiducia dei consumatori: i dati della ricerca #Demopolis per IBC - Associazione “Industrie Beni di… - Pietro_Vento : Clima sociale e fiducia dei consumatori: i dati della ricerca #Demopolis per IBC - Associazione “Industrie Beni di… - Pietro_Vento : La ricerca dell'Istituto #Demopolis per IBC ad Otto e Mezzo. L’Italia dopo il voto: clima sociale e fiducia dei con… - HelpConsumatori : RT @sabrybergamini: Demopolis per IBC Industrie beni di consumo: #consumatori, meno austerità e più infedeltà negli stili di #spesa. #consu… -

(Di giovedì 19 aprile 2018) Le famiglie italiane stanno progressivamente recuperando fiducia. Il 25% è convinto che la situazione economica del Paese migliorerà nei prossimi 12 mesi; più ridotta, al 18%, è la percentuale di quanti confidano in un effettivo incremento dell’occupazione. È uno dei dati che emerge dall’indagine condotta dall’Istituto Demopolis per IBC, l’Associazione “Industrie Beni di Consumo”. È uno scenario, quello che emerge dalla ricerca, sul quale pesa ancora la crisi che ha colpito il Paese: il peggio sembra comunque passato. “Gli italiani – afferma il direttore di Demopolis Pietro Vento – restano prudenti e attenti ai costi, ma appaiono più tranquilli: guardano oggi al futuro con un grado di ottimismo che le nostre analisi non riscontravano da molti anni”. Si avvertono i ...