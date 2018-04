De Magistris | “ingiusto impedire trasferta a tifosi napoletani”

calcioweb.eu

: Napoli, de Magistris: 'Ingiusto vietare trasferta allo Stadium, si sottrae l'emozione' - - ItaSportPress : Napoli, de Magistris: 'Ingiusto vietare trasferta allo Stadium, si sottrae l'emozione' - - magicabionda : RT @CorriereTorino: Juve-Napoli, de Magistris: «Ingiusto vietare trasferta ai tifosi azzurri» - zazoomblog : Juventus-Napoli de Magistris: «Ingiusto impedire la trasferta ai tifosi napoletani» - #Juventus-Napoli #Magistris: -

(Di giovedì 19 aprile 2018) “Una grande ingiustizia”. Così il sindaco di Napoli Luigi dedefinisce la decisione di vietare la vendita dei biglietti per Juventus-Napoli ai residenti in Campania. “E’ un’ingiustizia mai come in questo momento – aggiunge de– in cui, soprattutto dopo la serata di ieri, siamo tutti carichi e motivati per la speranza di poter ancora giocarcela per lo scudetto. Sottrarre ainapoletani di Napoli questa emozione è una cosa ingiusta, grave e che mi auguro fino all’ultimo momento possa essere rivista. Sarebbe un bel segnale”. Quella tra Juventus e Napoli che si disputerà domenica sera a Torino “sarà una grande sfida tra una squadra che ha vinto e sta vincendo tutto e una squadra che sta giocando un grande calcio e che non molla mai, che ci crede fino alla fine. Siccome abbiamo un grande sogno nel nostro ...