Dallo sci al poker convince Molly Bloom

Una metropoli in crescita ricca di storia : ecco Hyderabad vista Dallo spazio [FOTO] : Il satellite Sentinel-2A del programma europeo Copernicus ci porta sopra l’India meridionale, precisamente sulla capitale dello stato di Telangana: Hyderabad. Con un’estensione di circa 650 kmq, Hyderabad è una delle più vaste aree metropolitane dell’India ed ospita quasi sette milioni di persone. Sorge sulle sponde del fiume Musi, che possiamo vedere attraversare l’immagine al centro. Nonostante sia ricca di storia, ...

Consultazioni - Mattarella studia le soluzioni e ammonisce : "Uscire Dallo stallo - serve governo" : Teleborsa, - Momento delicatissimo per la vita politica italiana. Tra veti incrociati e prove di dialogo fino ad ora senza esito, la strada che porta al nuovo governo è ancora lontana e piena di ostacoli. L'ULTIMATUM DI Mattarella - "Il confronto ...

Consultazioni - diretta – Mattarella : “Al Paese serve un governo. Ancora alcuni giorni e valuterò come uscire Dallo stallo” : Mandato esplorativo, pre-incarico, governo del presidente? Quale strada prenderà il presidente della Repubblica sarà noto probabilmente all’ora di pranzo, al termine delle ultime Consultazioni con i tre presidenti: della Camera Fico, del Senato Alberti Casellati e quello emerito della Repubblica Giorgio Napolitano. Al termine degli incontri il capo dello Stato potrebbe prendersi anche qualche altro giorno prima di sciogliere la riserva. ...

Catania : Conapo - pompiere indagato lasciato solo Dallo Stato : Palermo, 11 apr. (AdnKronos) - "E' assurdo che il capo squadra dei vigili del fuoco, rimasto ferito nell’esplosione di una palazzina a Catania lo scorso 20 marzo e nella quale morirono altre tre persone di cui due vigili del fuoco, debba pagare di tasca propria gli avvocati per potersi difendere". C

“Perché non esci?” - ma quando apre la porta - l’orrore. La sorella cerca disperatamente di far uscire dalla cameretta suo fratello di appena 12 anni - ma quando guarda Dallo spioncino si trova di fronte una scena agghiacciante : un altro terribile caso tutto italiano : Una brutta, terribile storia che ci arriva da Torino, dove un ragazzino di 12 anni è morto poco dopo mezzanotte all’ospedale Maria Vittoria. Era arrivato su un’ambulanza del 118 dopo essere stato ritrovato nella sua camera da letto con un laccio intorno al collo. La corda era legata al letto a castello. Non è ancora chiaro se si tratti di un suicidio o di un gioco finito in tragedia, ma gli investigatori hanno trovato un ...

Isola dei Famosi 2018 - Eva Henger scrive una lettera ad Alessia Marcuzzi : “Sto subendo bullismo. E quando sei uscita Dallo studio ho sentito cosa hai detto” : “Cara Alessia, cara Mara e Caro Daniele, pensi proprio che sia giunto il momento di rimettere le carte in tavola”. Inizia così la lunga lettera che Eva Henger ha scritto e pubblicato sul settimanale DiPiù, indirizzata alla Marcuzzi, alla Venier e a Bossari, rispettivamente conduttrice e opinionisti di questa edizione dell’Isola dei Famosi. Un’edizione che, cosa ormai nota, è stata segnata dall’ormai famigerato ...