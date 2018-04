Dal porto di Venezia 4 reattori destinati in Iran : Venezia, 19 apr. , AdnKronos, - Un trasporto eccezionale , project cargo, composto da 4 reattori 'hydrotreating', per un totale di 1.532 tonnellate complessive, è transitato in questi giorni per il ...

Cannito : 'Lusingato Dal supporto alla mia candidatura - ma in nostra coalizione solo liste civiche' : 'Sono lusingato delle testimonianze di supporto alla mia candidatura a Sindaco di Barletta , ricevute da diversi esponenti della politica locale. A tutti ho ribadito la mia volontà, condivisa dalle forze politiche che mi sostengono, e il mio obiettivo, che è dare un buon governo alla città'. A dirlo è il candidato sindaco di ...

SOTTOMARINO NUCLEARE USA A NAPOLI : Dal porto ALLA SIRIA?/ Il lungo viaggio da Gibilterra alla Sicilia : NAPOLI, SOTTOMARINO NUCLEARE Usa nel PORTO: è stato usato per attacco in Siria. Il sindaco Luigi de Magistris protesta con una lettera al Comandante: “Mai più”. Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 23:53:00 GMT)

Sottomarino nucleare Usa a Napoli : Dal porto alla Siria?/ Di Maio - “Gentiloni chiarisca subito” : Napoli, Sottomarino nucleare Usa nel porto: è stato usato per attacco in Siria. Il sindaco Luigi de Magistris protesta con una lettera al Comandante: “Mai più”. Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 20:48:00 GMT)

SALVINI - Dal VINITALY AL MCDONALD'S/ “Cenetta tranquilla in aeroporto” : e il Made in Italy? : SALVINI, dal VINITALY al MCDONALD'S: prima difende il Made in Italy, poi mangia un panino. Sfottò sui social, ma anche critiche per l'autogol commesso dal leader della Lega(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 20:39:00 GMT)

La UWP di Netflix per Windows 10 introduce il supporto alla moDalità picture-in-picture : Fortunatamente Netflix è una di quelle compagnie che più supporta il Microsoft Store di Windows 10 aggiornando sempre la propria app alle ultime novità della piattaforma. E così, dopo aver introdotto la risoluzione 4K e l’audio Dolby Atmos, la UWP ufficiale del servizio di streaming più famoso al mondo ha ricevuto nelle scorse ore un nuovo update alla versione 6.59.265.0 portando con sè, oltre i classici fix di bug, anche il pieno supporto ...

Dal porto a Mondello roghi di cassonetti della spazzatura a Palermo : Non si fermano i roghi di cassonetti dell'immondizia a Palermo. La scorsa notte I vigili del fuoco hanno eseguito diversi interventi, in particolare vicino al porto in vicolo dell'Arsenale, nel ...

Ostuni punta su Investment - il progetto di innovazione dei servizi elettronici per potenziare l'economia turistica e il trasporto pubblico multimoDale : ... Investment / Interreg V " A / 2014 " 2020, finanziato dalla Comunità europea e rivolto al potenziamento e all'innovazione dei servizi elettronici per il consolidamento dell'economia turistica e del ...

Il blitz del padre di Alfie "Ti porto via Dall'ospeDale" : Thomas Evans sta provando a portare via suo figlio Alfie dell'Alder Day Hospital di Liverpool. Il 'blitz' ha avuto inizio ormai qualche ora fa. Come i lettori ricorderanno, Alfie Evans è un bambino di ...

Hanna - l'amica di Wojtyla che portò il Vangelo negli ospeDali comunisti : ... instancabile lavoratrice, a cui va il merito di aver trasformato la cura dei malati in Polonia e, indirettamente, nel mondo, realizzando la prima rete di assistenza domiciliare e di hospice per chi ...

MotoGp - Vito Ippolito : «Rossi e Marquez a rapporto anche Dalla FIM» : Devono capire che devono collaborare per mantenere le cose nel normale corso della passione per lo sport. Sappiamo tutti dell'enorme talento di Marc Marquez, il potenziale che ha per vincere ...

«Hello Goodbye» - la tv verità passa anche Dall'aeroporto : Giovanni Terzi Una bella ragazza aspetta il ritorno del fidanzato dopo venti giorni di lontananza forzata. Intanto, mentre un giovane africano, assieme ad un gruppo di medici di una missione ...

Rita Dalla Chiesa al Maurizio Costanzo : “Il mio rapporto con Carlotta” : Maurizio Costanzo Show: Rita Dalla Chiesa svela il suo rapporto con Carlotta Rita Dalla Chiesa al Maurizio Costanzo Show è stata interpellata dal conduttore riguardo alla prima notte in seguito alla morte di Fabrizio Frizzi. Maurizio ha infatti svelato che poche ore dopo il tragico evento lui e Rita si erano sentiti e la bionda conduttrice gli aveva svelato che non riusciva a dormire, ma voleva tenersi tutto dentro. Costanzo quindi gli ha ...

TELEPASS DIVENTA EUROPEO/ Un solo dispositivo Dall'Italia al Portogallo : come attivarlo : Arriva il TELEPASS EUROPEO: un unico dispositivo per le autostrade di Italia, Francia, Spagna e Portogallo. Grande novità per tutti gli automobilisti in vista delle vacanze estive(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 19:57:00 GMT)