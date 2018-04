Dal 25 maggio a Milano torna Wired Next Fest

Presentata oggi la 2ª edizione del Food&Science Festival : in programma a Mantova Dal 18 al 20 maggio : Alla ricerca del delicato equilibrio tra cibo, scienza e creatività: dopo il successo della prima edizione, torna il Food&Science Festival di Mantova. Da venerdì 18 a domenica 20 maggio 2018, la città lombarda ospita conferenze, incontri, laboratori, spettacoli e mostre dedicati alla scienza che studia, definisce e innova la produzione e il consumo di cibo. Promosso da Confagricoltura Mantova, ideato da FRAME-Divagazioni scientifiche e ...

La Fortezza degli Artigiani - Dal 21 aprile al primo maggio in mostra le eccellenze italiane e internazionali : Tante le novità di quest'anno , così come i progetti speciali e le iniziative rivolte a espositori e visitatori: dai laboratori live ai cooking show, dagli spettacoli musicali agli eventi culturali ...

Scaletta dei concerti di Jovanotti a Roma - Dal 19 aprile al 2 maggio : ultimi biglietti per Lorenzo Live 2018 : Con ben 10 concerti di Jovanotti a Roma, in sostanza una vera e propria residency, prosegue il Lorenzo Live 2018 che andrà in scena fino a luglio con altre date in giro per l'Italia, una serie di eventi all'Arena di Verona e il grande finale con doppia data al Mediolanum Forum di Assago. Dopo aver girato i palazzetti italiani con 300 mila spettatori e 44 serate sold out tra cui le date di Milano (12 serate), Rimini (3), Firenze (9), Torino ...

Festival del Mare a Genova Dal 10 al 12 maggio : Centoventi gli ospiti attesi e più di 300 le persone coinvolte nell'organizzazione di tavole rotonde, workshop, conferenze divulgative, laboratori didattici, mostre e spettacoli e una rassegna ...

19 aprile - Il Trio PraTa inconcerto con un omaggio al grande Rossini - Dal titolo "Un Trio all'Opera" - Lecce : ... in collaborazione con la Scuola Superiore di Musica Harmonium, organizza infatti un laboratorio musicale dedicato ai bambini dai 6 anni in su in contemporanea con gli spettacoli serali e nelle sale ...

'Squilibri' : Dal 10 al 13 maggio a Udine la 14ª edizione del festival 'Vicino/lontano' : I progressi biomedici che fanno incrociare medicina e scienza pongono un dilemma morale non indifferente: sarà possibile mettere a disporre di tutti queste acquisizioni, oppure anche questo progresso ...

Viterbo : Ecco Resist : Dal 19 aprile al 4 maggio 2018 : ... presentando spettacoli teatrali, reading, presentazioni di libri, dibattiti e proiezioni. Il presidente di Arci Viterbo Marco Trulli ha sottolineato l'importanza della manifestazione per mantere una ...

DIANO MARINA : Dal 28 APRILE AL 1 MAGGIO TORNA 'AROMATICA' - LA MANIFESTAZIONE DEDICATA ALLE ... : ... menù stellati, aperitivi e snack a tema, visite guidate, trenino con escursioni nell'entroterra, gite in mar e e attività legate al Santuario dei Cetacei, spettacoli serali, e il raduno ...

Gdpr - CNA : necessario un no forte e chiaro alle sanzioni previste Dal 25 maggio : Il caso Facebook insegna alla politica e alla burocrazia italiane, colpevolmente silenti mentre si avvicina la fatidica data del 25 maggio, che vanno cercati altrove i nemici della privacy. Occorre ...

"We will rock you" - Dal 16 maggio le audizioni per il musical : Roma, 18 apr. , askanews, - A nove anni di distanza dal debutto del 2009, il musical "We will rock" you è pronto a ritornare sulle scene italiane con una produzione nuova e completamente originale sia ...

Il capitano Maria - Dal 7 maggio su Rai 1 la nuova fiction con Vanessa Incontrada : Il capitano Maria, la fiction che vede come protagonista Vanessa Incontrada, arriverà su Rai 1 a partire dal 7 maggio con quattro imperdibili appuntamenti settimanali.

Genova : Dal 10 al 12 maggio la prima edizione del Festival del Mare : Porto Antico, Acquario e Galata Museo del Mare ospiteranno dal 10 al 12 maggio la prima edizione del Festival del Mare, ideato e organizzato dall’Università di Genova. In tre giorni 20 discipline, più di 50 eventi per ogni genere di pubblico: tavole rotonde, workshop, conferenze divulgative, laboratori didattici, mostre e spettacoli e una rassegna cinematografica, 120 ospiti e più di 300 persone coinvolte nell’organizzazione. Un’occasione ...