Da Sanremo alla fabbrica | lo Stato sociale davanti ai cancelli della Magneti Marelli

DOPO Sanremo - LE VIBRAZIONI IN CONCERTO ALLA FLOG DI FIRENZE : La nuova potente versione del pezzo realizzata dALLA band milanese insieme ALLA regina inglese del rock è disponibile da qualche giorno in radio, in digital download e in streaming su tutte le ...

La rivincita di Antonello Carozza a TVOI dalla Russia a Sanremo per ripartire da Francesco Renga (video) : Antonello Carrozza a TVOI si prende la sua rivincita ed entra nel Team di Francesco Renga. Il giovane artista è stato uno dei protagonisti della seconda Blind, nella quale i giudici sono stati chiamati ad arricchire la loro squadra dopo la prima del 22 marzo. La sua esibizione ha colpito immediatamente Francesco Renga, il primo a girarsi dei 4 coach, seguito da Cristina Scabbia che nulla ha potuto contro l'opera di persuasione di Renga ...

Vincenzo Nibali - numeri non da record per l’impresa alla Sanremo : l’impresa di Vincenzo Nibali alla Milano Sanremo è già consegnata alla storia del ciclismo. Il fuoriclasse del Team Bahrain ha regalato spettacolo ed emozioni forti con un finale da brividi e che ha riportato al ciclismo di un tempo, quello senza la specializzazione esasperata di oggi. All’aspetto emozionale che ha trovato nella Sanremo un momento esaltante, fa da contraltare quello più freddo e scientifico dei numeri. Grazie a Strava, la app ...

Ciclismo - una montagna di soldi per la vittoria di Nibali alla Sanremo Video : La leggendaria vittoria alla Milano Sanremo [Video] non arricchira' solo il gia' straordinario palmares di #vincenzo Nibali, ma anche il suo conto in banca. Il fuoriclasse siciliano ha firmato un successo imprevisto, partendo da solo sul Poggio e rendendo inutile il tentativo di rimonta del gruppo con tutti i velocisti. Le poche migliaia di euro del montepremi della corsa, che spesso i capitani lasciano ai compagni di squadra e allo staff, sono ...

Concorrente di Sanremo in balia della droga : 'Sono appena uscito dalla comunità' : L'ultimo festival di Sanremo, edizione 2018, si è svolto al teatro Ariston dal 6 al 10 febbraio di quest'anno. La competizione musicale ha visto partecipare 20 artisti conosciuti e otto cantanti emergenti. L'edizione è stata vinta da Ermal Meta e Fabrizio Moro, grazie al pezzo "Non mi avete fatto niente" per la sezione Campioni, mentre tra gli esordienti ha vinto Ultimo con il brano "Il ballo delle incertezze". Tra gli artisti che hanno ...

SanremoYoung - Elena Manuele vince il talent show condotto dalla Clerici : Elena Manuele, giovane cantante di soli quindici anni di origine siciliana, è la vincitrice della prima edizione di SanremoYoung, il teen talent in diretta dal teatro Ariston di Sanremo.

Nibali - il trionfo alla Milano-Sanremo vale il terzo posto nella classifica internazionale : Roma - Lo spettacolare trionfo nella Milano-Sanremo di sabato scorso ha permesso a Vincenzo Nibali di compiere un bel salto in avanti, nella classifica dell'Unione ciclistica internazionale. Lo '...

FILIPPO GANNA/ Il campione del mondo inseguimento reduce dalla Milano-Sanremo (Che tempo che fa) : Nello studio di Che tempo che fa oggi ci sarà FILIPPO GANNA, ciclista campione del mondo dell’inseguimento individuale, che ha corso ieri la Milano-Sanremo(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 10:22:00 GMT)

Milano-Sanremo alla vecchia maniera : ritorno al futuro : Sotto gli occhi di David Lappartient, il capo del ciclismo mondiale, e di Renato Di Rocco, il presidente federale, s'è consumato un successo di enorme importanza anche politica per il nostro ...

Nibali - colpo da maestro alla Sanremo : Vittoria show con uno scatto sul Poggio. Mette fine a 12 anni di digiuno azzurro Un corridore d'altri tempi, un fuoriclasse assoluto che entra definitivamente fra i più grandi di sempre. A un secolo ...

Con un 'attacco alla Nibali' - lo Squalo fa sua la Milano-Sanremo 2018 : Notizie sul tema Milano Sanremo 2018: dove vederla in diretta tv e streaming, il percorso e i favoriti Milano Sanremo 2018, Vincenzo Nibali sorprende tutti e conquista la Classicissima Milano-Sanremo,...