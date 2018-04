Cuba senza i fratelli Castro | ecco l' era della «governabilità rivoluzionaria»

Cuba verso un nuovo capitolo senza un Castro al governo : il giorno del passaggio di consegne a Cuba, che per la prima volta nella sua storia non sarà guidata da un leader che di cognome fa Castro, né tantomeno da un uomo che ha partecipato alla 'revolucion' ...

Tensione - controlli - arresti. Cuba cambia senza cambiare : Le voci che arrivano da Cuba non annunciano nulla di buono. Da settimane c'è un nuovo giro di vite del regime. I controlli sono aumentati, ci sono molti più arresti. Si contrastano le iniziative private che con Obama e il disgelo avevano preso nuovo slancio.Un mio amico, di cui non farò il nome su sua richiesta, veterano della guerra in Angola, uno che porta ancora le cicatrici sul corpo per le schegge degli obici e che ha ...

Come fanno i Cubani a vedere film e serie televisive senza internet : Non è un servizio di streaming ma ci assomiglia. Nel senso che non passa attraverso la rete, ma di mano in mano, su hard disk e supporti fisici. Eppure assomiglia ai principali meccanismi che ...