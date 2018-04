Cuba | dopo 60 anni finisce era Castro | chi è Diaz-Canel

Cuba - finisce l’era dei Castro. E dopo Raul arriva Diaz-Canel - primo presidente che non ha fatto la rivoluzione : Per la prima volta dal 1976 il presidente di Cuba non sarà un membro della famiglia Castro. Terminata l’era di Fidel, oggi è l’ultimo giorno in prima linea del fratello Raul, che non si è candidato alla rielezione. Ma l’esito della seduta dell’Assemblea Nazionale per l’elezione del nuovo presidente è già scritto: il superfavorito è Miguel Diaz-Canel (57 anni), attuale primo vicepresidente del Consiglio di Stato e del ...