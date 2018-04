Cuba | Castro | Diaz-Canel sarà segretario del Pcc

Cuba - eletto Miguel Diaz-Canel : il primo presidente “non Castro” dal 1959 :

A Cuba inizia l’epoca del dopo Castro : Diaz-Canel eletto nuovo presidente : Miguel Diaz-Canel è stato eletto oggi presidente del Consiglio di Stato e del Consiglio dei ministri dall’Assemblea Nazionale Cubana. Diaz-Canel, il primo capo di Stato Cubano dalla Rivoluzione del 1959 che non porta il cognome Castro ed è nato dopo la Rivoluzione stessa, era l’unico candidato per questi incarichi ed è stato eletto da 603 dei 604 d...

Diaz-Canel - chi è il nuovo presidente di Cuba per il dopo Castro/ “La Rivoluzione continua - no al capitalismo” : Cuba, la successione per il dopo Castro: ecco chi è Miguel Diaz-Canel l'erede di Raul, un basso profilo, riformista e moderato, nato dopo la famosa Rivoluzione(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 16:42:00 GMT)

Miguel Diaz-Canel è il nuovo presidente di Cuba. "La Revolución continua" - anche senza i Castro : L'era Castro a Cuba è ufficialmente terminata, ma "la Revolución continuerà" con il nuovo presidente, Miguel Diaz-Canel, eletto dall'Assemblea Nazionale dell'isola in sostituzione del generale Raul Castro, che si ritira dal potere dopo dieci anni alla guida del Paese.Il nuovo presidente è stato votato da 603 dei 604 deputati, con una percentuale quindi del 99,83%. Ad affiancare Diaz-Canel, come vice presidente, ...

Cuba - Diaz-Canel eletto presidente dopo 60 anni di Castro : Miguel Diaz-Canel, 57 anni, è stato eletto oggi presidente del Consiglio di Stato e del Consiglio dei ministri dall'Assemblea nazionale, il Parlamento unicamerale Cubano. Diaz-Canel,...

Cuba - inizia il dopo Castro : Diaz-Canel è il nuovo leader : Ingegnere elettronico di 58 anni, è il primo presidente a non portare il cognome Castro ed è nato dopo la Rivoluzione

Cuba - Diaz-Canel sarà il nuovo leader : sostituirà Raúl Castro : Ingegnere elettronico di 58 anni, potrebbe diventare il primo presidente che non ha partecipato alla rivoluzione

Cuba ha un nuovo presidente - e non è Castro : Si chiama Miguel Díaz-Canel, è un ingegnere elettronico di 57 anni e fa parte della generazione di leader post-rivoluzionari The post Cuba ha un nuovo presidente, e non è Castro appeared first on Il Post.

Cuba - FINISCE L’ERA DEI CASTRO/ Dopo Fidel e Raul eletto presidente Diaz-Canel : ora servono le riforme : CUBA, la successione per il Dopo CASTRO: ecco chi è Miguel Diaz-Canel l'erede di Raul, un basso profilo, riformista e moderato, nato Dopo la famosa Rivoluzione(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 11:59:00 GMT)

Cuba - dopo 60 anni finisce era Castro : chi è Diaz-Canel : Eppure di cambiamenti l'economia Cubana , in recessione dal 2016, la prima volta che succede dal crollo dell'Unione Sovietica, ne avrebbe un disperato bisogno, bloccata com'è nella contraddizione di ...

Cuba - dopo i fratelli Castro/ Chi è Miguel Diaz-Canel - il presidente scelto da Raul : Cuba, la successione per il dopo Castro: ecco chi è Miguel Diaz-Canel l'erede di Raul, un basso profilo, riformista e moderato, nato dopo la famosa Rivoluzione(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 10:27:00 GMT)

Cuba - finisce l’era Castro ma non quella dei rivoluzionari : Difficile, anche per i peggiori detrattori, negare l’enorme valore storico dell’esperienza Cubana. Primo Paese dell’emisfero occidentale a dar vita, quasi sessant’anni or sono, a un sistema socialista, uscendo da una condizione di assoggettamento coloniale alla principale potenza mondiale, Cuba non ha solo resistito per tutto questo periodo, ma ha dato vita a un sistema basato sulla piena soddisfazione dei diritti ...

Finisce l'era dei Castro - ma Cuba non si rinnova : Eppure dal 2016 l'isola fatica a rilanciare l'economia, in un contesto in cui pesano l'embargo americano e le difficoltà del vicino alleato venezuelano. Custode della transizione, resterà alla guida ...

Cuba senza i fratelli Castro : ecco l'era della «governabilità rivoluzionaria» : Un nuovo inizio, forse. Quello della 'governabilità rivoluzionaria', un ossimoro che a Cuba non dispiace. Ancora una volta sarà la storia a giudicare, ripeterebbe il Lider Maximo Fidel. Intanto in '...