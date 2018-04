Crotone | Simy | “io come Ronaldo? Ci ho provato”

calcioweb.eu

(Di giovedì 19 aprile 2018) “Un gol in rovesciataquello di Cristiano? Una rete da attaccante. Io ci ho provato, è andata bene e sono contento perchè questo è un punto importante per il. La rete la dedico alla squadra e alla mia famiglia”. Così l’attaccante del, che in acrobazia ha segnato la rete che ha bloccato la Juventus sull’1-1. “La lotta scudetto non ci riguarda – ha aggiunto il nigeriano ai microfoni di Sky Sport -, il nostro scudetto sarà la salvezza”. L'articolo: “io? Ci ho provato” sembra essere il primo su CalcioWeb.